Ford Trucks, İngiltere ve İrlanda'da Yeni Servis Noktaları Açtı

Ford Trucks, yurt dışı yetkili servis ağını genişleterek İngiltere ve İrlanda'daki yeni servis noktalarını hizmete açtı. Yeni servis noktalarıyla müşterilerine daha geniş hizmet ağı sunan Ford Trucks, bu adımla Batı Avrupa'daki yoğun taşımacılık rotalarında Ford Trucks müşterilerini servis hizmeti ile buluşturacak.

Ağır ticari araç sektöründe küresel markalardan biri olan Ford Trucks, yetkili servis noktalarına İngiltere ve İrlanda'yı da dahil ederek Avrupa'daki ağını genişletti. Bu stratejik adım, Ford Trucks'ın müşterilerine daha yakın olma hedefini desteklerken, Avrupa genelindeki erişilebilirliğini de önemli ölçüde artırıyor.

Yapılan açıklamaya göre; Ford Trucks, Avrupa'daki genişleyen servis ağı ile uluslararası taşımacılık yapan müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor. İngiltere ve İrlanda gibi lojistik açıdan kritik öneme sahip pazarlarda devreye giren yeni servis noktaları, özellikle Batı Avrupa'nın yoğun taşımacılık rotalarında Ford Trucks müşterilerine kolaylık sağlayacak. Ford Trucks bölgedeki servis faaliyetlerini İngiltere'de 1968 yılından beri hizmet veren Rygor Group Limited, İrlanda'da ise 2007 yılında kurulan Setanta Vehicle Sales North Limited iş birliğinde sürdürecek. Rygor Group Limited ile yapılan anlaşma sonucu, İngiltere'de 7 farklı noktada, Setanta Vehicle Sales North Limited ile yapılan anlaşma sonucu ise İrlanda'da 4 farklı noktada Ford Trucks müşterilerine servis hizmeti sunulacak. Bölgesinde önemli operasyonlar yürüten bu iki firmayla yapılan sözleşmeler Ford Trucks'ın Batı Avrupa'daki varlığını güçlendirecek. Ford Trucks'ın servis ağını genişletmesi, müşterilerine sunduğu toplam sahip olma maliyetini optimize eden servis anlayışını destekliyor. Bu sayede, bakım ve onarım süreleri kısalırken, operasyonel verimlilik artıyor.

Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Burak Hoşgören konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ford Trucks olarak, Avrupa'daki büyüme stratejimiz kapsamında İngiltere ve İrlanda gibi önemli pazarlarda servis ağımızı genişletmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adımla, müşterilerimize sunduğumuz servis hizmetinin erişim noktalarını artırarak Batı Avrupa'nın bu yoğun taşımacılık rotasında Ford Trucks müşterilerinin servis hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Rygor Group Ltd. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Sean Joyce ise "Rygor, ticari araç segmentinde satış sonrası hizmetiyle tanınan bir şirket. Bu nedenle Ford Trucks'ın İngiltere'deki müşterilerini servis noktalarımız aracılığıyla destekleyebilmek bizim için de bir ayrıcalık. Şirketimiz bünyesinde 200'ün üzerinde tam donanımlı araç teknisyeni var ve müşterilerimiz için araç ömrünü en üst düzeye çıkarmak üzere Ford Trucks marka ticari araçların bakımını yapmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Setanta Group Genel Müdürü Harry Nash, konuyla ilgili "Ford Trucks ile yaptığımız iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Setanta Trucks tüm donanımıyla İrlanda'daki dört ayrı noktada Ford Trucks müşterilerine arıza yardımı, kurtarma, parça ve servis hizmeti sunmaya hazır. Bu ortaklık, Ford Trucks müşterilerine daha kapsamlı ve etkili destek sunmamıza olanak sağlayacak" şeklinde görüş belirtti. - İSTANBUL