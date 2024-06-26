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Forbes 2023 Dolar Milyarderleri Listesi Açıklandı

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Forbes dergisi tarafından açıklanan 2023 yılı dolar milyarderleri listesinde 2 bin 871 kişi bulunuyor. Türkiye'den ise Agrotech'in sahibesi Hümeyra Gökçen Keskin yer aldı.

Her yıl düzenli olarak açıklanan küresel alanda dolar milyarderleri haberi ile gündemleri meşgul eden Forbes dergisi 2023 yılı dolar milyarderleri listesinde 2 bin 871 kişi bulunuyor. Bu milyarderler arasında kadın milyarder sayısı ise 369'da kaldı. Bu dolar milyarderleri listesinde servetini kendi kazananlar ise yüzde 3,6'sını oluşturuyor. Türkiye'den bu listeye giren tek kişi ise Agrotech'in sahibesi Hümeyra Gökçen Keskin oldu. Keskin 1,1 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan serveti ile listeye girmeyi başardı.

Ünlü ekonomi dergisi tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan ve bu yıl 38. kez tekrarladığı dolar milyarderleri listesine Türkiye'den 27 dolar milyarderi listeye girdi. Murat Ülker 5 milyar dolarlık serveti ile listenin başında yer aldı. Bu yılki yayınlanan milyarderler listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.

Milyarder sayısı geçen yıla kıyasla 141 kişi artışla 2 bin 781'e çıkarak rekor tazeledi. Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi. Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı. Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.

Dolar milyarderleri listesinde servetini kendi kazananlar ise sadece yüzde 3,6'sını oluşturuyor. Türkiye'den bu listede ise yalnızca iş kadını Hümeyra Gökçen keskin yer aldı. 1,1 milyarlık serveti ile listede yer alan Keskin'in serveti dergi piyasaya çıktıktan sonra gerileyerek 1 milyar doların altına indi. Keskin hedeflerinin çok büyük olduğunu, gelecek dönemde tarım ve gıda sektörünün farklı alanlarında büyümeye devam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Hümeyra Keskin, "İhracatla büyümeye ve dış ticaret açığımıza pozitif katkı sağlaması nedeniyle oldukça önemsiyoruz. Agrotech olarak tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hümeyra Türkiye Gökçen Forbes Ekonomi Güncel Haberler

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