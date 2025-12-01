Folkart, İnsana Değer Ödülleri'nde Büyük Ödül Kazandı

İZMİR merkezli gayrimenkul şirketi Folkart, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından 'İnsana Değerde Liderlik Büyük Ödülü'ne değer bulundu.

Saya Holding bünyesindeki gayrimenkul şirketi Folkart, PERYÖN tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nde 'İnsana Değerde Liderlik - Büyük Ödül' kategorisinin sahibi oldu. Folkart'ın, insana odaklı yönetim anlayışını, kurum içi gelişim modellerini ve çalışan bağlılığını destekleyen insan kaynakları (İK) uygulamalarıyla ödüle değer bulunduğu belirtildi. Kurum kültürü ve insan kaynakları politikalarında yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Folkart'ın çalışma ortamının iyileştirilmesi, yetenek gelişimi, katılımcı iletişim mekanizmaları ve sürdürülebilir İK yatırımlarıyla ödül sürecinde örnek gösterilen kurumlar arasında yer aldığı bildirildi.

'FOLKART'IN, İNSANA DEĞER VEREN YÖNETİM ANLAYIŞI BİR KEZ DAHA ÖNE ÇIKMIŞ OLDU'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Folkart'ın yürüttüğü çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ve çalışan deneyimine verdiği önemin PERYÖN jürisi tarafından takdir edilmesi bizleri gururlandırdı. Saya Holding bünyesindeki Folkart'ın, insana değer veren yönetim anlayışı bir kez daha öne çıkmış oldu. Bu yolculuğa katkı sunan Saya Holding İnsan ve Kültür Direktörümüz Kezban Sancak Elay ile Folkart İnsan ve Kültür Müdürümüz Adile Kutludağ nezdinde tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

'ÇALIŞAN DENEYİMİNİ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ'

"İnsana değer veren yaklaşımımızın karşılık bulması bizim için kıymetli" diyen Saya Holding İnsan ve Kültür Direktörü Kezban Sancak Elay, Folkart'ın ödüle uzanan yolculuğunu şu sözlerle değerlendirdi: "Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve ilerleme fırsatları sunmak, bizim için yalnızca bir yönetim tercihi değil; sürdürülebilir başarıya inanan bir yaklaşım. Folkart'ın bu ödüle uzanması, Saya Holding'in insan odaklı politikasının etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Bundan güç alarak çalışan deneyimini daha da ileri taşıyacağız."