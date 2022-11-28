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Fiyatlar düştü diye otomobil alacak vatandaşlar dikkat! Bayilere giden herkes aynı sorunu yaşıyor

Ekonomi Haberleri

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü. Bu nedenle otomobil almak isteyen vatandaşlar, bayilere gittiğinde otomobil bulamamaları nedeniyle elleri boş döndü.

Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu fırsatı kaçırmamayı düşünen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu.

"OTOMOBİL YOK" CEVABI ALIYORLAR

İndirime giren otomobil markalarının bulunduğu bayilerini gezen vatandaşlar bayilerden "otomobil yok" cevabı alıyor. Bayiler vatandaşlara Aralık ve Ocak ayı için gün verirken; vatandaşlar ise Aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.

Fiyatlar düştü diye otomobil alacak vatandaşlar dikkat! Bayilere giden herkes aynı sorunu yaşıyor

OTOPARKTA TUTULANLAR İÇİN "ÖN SİPARİŞ" CEVABI

Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aralık ÖTV Ekonomi Haberler

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