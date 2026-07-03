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Haziran enflasyonu açıklandı: TÜFE yıllık %32,11

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TÜFE haziranda aylık yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 arttı - Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 oldu - Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla temmuzda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,8 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,03, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,26 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,11 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 16,09, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 28,09 artış gerçekleşti.

Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 1,04 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 32,17 olacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,272,961,262,680,090,481,227,221,563,742,122,43
Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,461,941,041,541,580,874,139,190,443,291,882,30
Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,1834,180,762,602,981,284,347,670,813,602,763,17
Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,531,710,523,792,671,543,928,760,651,962,482,75
Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,370,990,073,030,090,694,016,776,501,382,461,8
Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,06

0,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73

Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,04

0,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48

Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,23

0,2410,880,132,651,554,783,41,372,52

Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,55

1,710,910,173,555,247,831,941,291,63

Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87

2,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84

Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,89

1,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75

Yıllık değişim

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,0531,5315,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,2127,56
Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,130,8716,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,528,08
Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,8632,3716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,528,59
Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,4132,6115,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,1328,93
Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,0532,1114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,4528,09
Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,52

15,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19

Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,95

16,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16

Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,29

16,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59

Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,87

17,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00

Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07

17,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23

Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,89

15,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut
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