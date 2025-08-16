Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
Güncelleme:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar toplam 800 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini %35'e düşüreceğini öngördü.

Merkez Bankası'nın 2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıklamasının ardından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir faiz tahmini geldi. Fitch, yıl sonuna kadar politika faizinde toplam 800 baz puanlık indirime gidileceğini öngörüyor.

MERKEZ'İN ENFLASYON TAHMİNİ

14 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25–%29 aralığında açıkladı. 2026 için %13–%19, 2027 için ise %9 seviyesinde ara hedefler belirlendi. Orta vadede enflasyonun %5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor. Temmuz ayında politika faizi %46'dan %43'e düşürülmüş, gecelik borç verme faizi %49'dan %46'ya, borçlanma faizi ise %44,5'ten %41,5'e indirilmişti.

FİTCH'İN BEKLENTİSİ

Fitch, temmuz enflasyonunun %33,5 seviyesine gerilediğini hatırlatarak, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. Kuruluşa göre, politika faizi 2025 sonunda %35 seviyesine kadar çekilecek. Bu da yılın geri kalanında toplamda 800 baz puanlık indirim anlamına geliyor.

GEÇMİŞ FAİZ POLİTİKASI VE EĞİLİMLER

  • Temmuz indirimi, nisan ayında yapılan 350 baz puanlık artıştan sonra gelen ilk büyük faiz düşüşü oldu.
  • 2023–2024 döneminde faizlerde yaşanan hızlı artışlar sonucunda politika faizi %50'ye kadar yükseldi.
  • Ardından gelen indirim dalgasıyla birlikte faizler düşüşe geçti ve temmuz 2025 itibarıyla %43 seviyesine indirildi.
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Düşürür ama enflasyon patlak verebilir. Ona karşı kanunlar çıkarsınlar, diyelim senede 3% e kısıtlı. Bu enflasyon sizi maf ediyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
