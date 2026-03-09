Haberler

Fitch: İran çatışması nedeniyle ABD'de kamu finansmanı kurumları için siber risk yükseldi

Güncelleme:
Fitch Ratings, İran çatışması nedeniyle ABD'deki kamu finansmanı kuruluşlarının artan siber tehditlerle yüzleştiğini açıkladı. Olumsuz yönde etkilenen siber alanlar arasında kritik altyapılar ve kamu kurumları bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların, İran ve bağlantılı gruplar tarafından ABD kamu finansmanı kurumlarına yönelik siber misillemelerin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, İran devleti destekli aktörler, hacktivist gruplar ve tek başına hareket eden saldırganların ABD'deki kamu kurumlarını ve kritik altyapıyı daha sık hedef alabileceği aktarıldı.

Dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırıları, finansal motivasyonlu kampanyalar ile fiziksel aksaklık veya yıkım yaratmayı amaçlayan saldırıların riskler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, elektrik veya su sistemleri gibi altyapılara yönelik saldırıların diğer sektörler için de zincirleme riskler oluşturabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
