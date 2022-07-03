Fırat sorunları sıraladı, çözüm önerilerini sundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıda Başkan Rasim Fırat, esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat'ın da katıldığı ziyaretin ardından oda başkanlarıyla toplantı yapıldı. Şehirdeki esnaf ve sanatkarların beklentilerini ve yaşadığı sorunları dile getiren ESOB Başkanı Rasim Fırat, çözüm önerilerini de paylaştı. Oda başkanlarını tek tek dinleyen Bakan Muş ise sorunların çözümü noktasında gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi. Toplantı sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Rasim Fırat, ziyaret anısına Bakan Muş'a tablo içinde bir kaftan hediye etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi