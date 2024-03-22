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Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor

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Fındıkta zirai don tehlikesi

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta zirai don tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Ordu'da orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bazı noktalarda fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler zirai don tehlikesine karşı tedirgin olurken, gelecek olan 2-3 haftalık sürecin çok önemli olduğu belirtildi.

"Şuan için zirai don yok ancak tehlike devam ediyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, " Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerine dün ve bugün etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yüksek rakımlı ilçelerde, fındık alanlarında kar var. Tabii, bu aylarda zirai don riski her zaman aklımızda. Geçen yıllarda mart ayında özellikle don olaylarını yaşadık. Karadeniz Bölgesi'nde zirai don açısından risk geçmiş değil. Şuan sahil ve orta kesimlerde kar yağışı yok ancak fındıklar da yapraklardı. Yüksek kesimlerde de tomurcuklar artık patladı. Zirai don olayı olursa fındıklar ciddi zarar görebilir" diye konuştu.

"10 yıl önce ciddi zarar olmuştu"

"Özellikle 2014 yılında 31 Mart tarihinde etkili olan ve 230 rakımlara kadar neredeyse sahile kadar kar yağışı inmişti" diyen Soydan, "O gece Ordu'da ve diğer illerimizde ciddi bir rekolte kaybı, zira don zararı ile karşı karşıya kaldık. Bu olayda 9 tane ilçede sıfır rekolte vardı, 230 rakıma kadar da zarar inmişti. İnşallah önümüzdeki 15 günlük süreç iyi geçer" ifadelerine yer verdi.

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, 23 Mart 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden. 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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