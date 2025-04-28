Fındıkta Kozalak Akarı ile Mücadelede Önemli Uyarılar

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındıkta kozalak akarı ile mücadelenin önemine değinerek, "En uygun kimyasal mücadele zamanı, akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu, mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiği dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir" dedi.

Fındıkta büyük kayıplara neden olan, kimyasal ve mekanik mücadelenin yürütüldüğünü kozalak akarı, önemli bir fındık zararlısı olduğu gibi fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek verim kayıplarına neden oluyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde besle olup iki değişik formu bulunur. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturmakta ve böylece verim kaybına neden olmaktadır. Diğer formu ise fındığın hem generatif hem de vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine, deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olmakta, verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca her iki türün de beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar, kozalaklar dökülerek kuru sürgünlerin oluşmasına neden olurlar" diye konuştu.

"Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadelenin yapılması gerekir"

Sağlam, zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadelenin önemine değinerek, "Fındık kozalak akarlarının birçok doğal düşmanı bulunmaktadır ve bunlardan bazıları akarlar üzerinde yüksek etki gösterebilmektedir. Öncelikle çevrenin ve faydalıların gözetildiği entegre mücadele prensipleri dahilinde mücadele faaliyetleri sürdürülmeli, kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı etkili bir yöntemdir. Kışın yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere toplu olarak bırakılmalıdır. Sürekli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 ocak ve 30 da' dan büyük olan bahçelerde de 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1'er dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadelenin yapılması gerekir" ifadelerine yer verdi.

En uygun kimyasal mücadele zamanının, akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süre olduğunu kaydeden Sağlam, "Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiği dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kozalak akarı ile kimyasal mücadelede bakanlık tarafından fındık kozalak akarına tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılması gerektiğini, ilaçlamaların sabah erken saatlerde ya da akşamüzeri iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini ve ilaçlama esnasında maske, eldiven gibi tüm koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Sağlam ayrıca, üreticilerin fındık bahçelerinin ana zararlılarından olan fındık kozalak akarına bağlı verim kaybı yaşamamak için fındık bahçelerini kontrol etmesi gerektiğine de dikkat çekti. - SAMSUN