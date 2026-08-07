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Giresun'da fındık hasadı öncesi mevsimlik işçi yoğunluğu henüz oluşmadı

Giresun'da fındık hasadı öncesi mevsimlik işçi yoğunluğu henüz oluşmadı
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Giresun'da fındık hasadı öncesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelecek mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan 160 kişilik geçici konaklama merkezi temizlenip düzenlendi. Ancak bu sezon beklenen yoğunluk henüz yaşanmıyor; şu ana kadar az sayıda aile geldi. Yetkililer, hasadın hız kazanmasıyla birlikte işçi sayısının artacağını belirtiyor.

Giresun'da fındık hasadı öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelecek mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı geçici yaşam alanında, önceki yıllara kıyasla beklenen yoğunluk henüz oluşmadı.

Giresun merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 160 kişi kapasiteli geçici konaklama merkezinde, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Hasat sezonu öncesinde kullanıma hazır hale getirilen alana şu ana kadar yalnızca az sayıda ailenin geldiği gözlendi.

Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemde büyük ölçüde doluluk yaşanan konaklama merkezinde bu sezon beklenen hareketliliğin henüz başlamadığı görülürken, önümüzdeki günlerde hasadın hız kazanmasıyla birlikte işçi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Konaklama alanına gelen ailelerin çocukları çocuk parkında vakit geçirirken, yetişkinler ise çalışacakları fındık bahçelerinin belirlenmesini ve üreticilerden gelecek haberleri bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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