Fındık Üreticileri, Doğal Gaz Boru Hattı Çalışmalarına Ara Verilmesini İstiyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dereköy, Altunçay ve Subaşı köylerinde yaşayan fındık üreticileri, BOTAŞ'ın fındık bahçelerinden geçecek doğal gaz boru hattı çalışmalarına ara verilmesini talep ediyor. Üreticiler, hasat zamanının yaklaşması ve fındık mahsulünün milli bir ürün olması nedeniyle zararlarının önlenmesini istiyor.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dereköy, Altunçay ve Subaşı köylerinde yaşayan vatandaşlar, fındık sezonu bitimine kadar BOTAŞ'ın fındık bahçelerinden geçecek doğal gaz boru hattı çalışmalarına ara vermesini istedi. Bir fındık üreticisi, "Fındık mahsulü milli bir ürün, ekonomik değeri fazla, ihraç edilen bir ürün, hasat zamanı yaklaşmıştır. Bahçelerin bakımları, ilaçlamaları, zararlı otlarla mücadele çalışmaları da yapılmıştır. Hasadın yapılmasını istiyoruz. Aksi halde hem çiftçiler olarak bizler zarar edeceğiz hem de ülke ekonomisi zarar edecektir. Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız" dedi.

Filyos'tan Düzce'ye bağlanacak olan doğal gaz boru hattının geçeceği Akçakoca'ya bağlı Dereköy, Altunçay ve Subaşı köylerindeki fındık üreticileri, dün basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"HEM BİZ HEM ÜLKE EKONOMİSİ ZARAR GÖRECEK"

"Filyos'tan gelen doğal gaz boru hattı köyümüzden geçmektedir. Acil kamulaştırmalar yapılmıştır. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle toplanmış bulunmaktayız. Tarlalarımızdan bu boruyu geçirecek olan BOTAŞ yetkililerine sesleniyorum; sizin tespit edip bizlere tebliğ edilen raporlarda sunulan fındık ocak sayıları hatalıdır. Ocak sayıları yarı yarıya eksiktir. Bunların tekrar elemanlarınız tarafından tarla sahibiyle sayılıp rapor edilmesini istiyoruz. Ayrıca fındık mahsulü milli bir ürün ekonomik değeri fazla, ihraç edilen bir ürün, hasat zamanı yaklaşmıştır. Bahçelerin bakımları, ilaçlamaları, zararlı otlarla mücadele çalışmaları da yapılmıştır. Hasadın yapılmasını istiyoruz. Aksi halde hem çiftçiler olarak bizler zarar edeceğiz hem de ülke ekonomisi zarar edecektir. Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız. Yapılması gereken makinelerinizi ormanlık alanda çalıştırmanız. Sesimize kulak vermenizi istiyoruz. Buradan tüm yetkililerinize çağrıda bulunuyoruz. Fındık toplanmadan bahçelere girilmesini istemiyoruz."

"VATANDAŞLARIN MAĞDUR EDİLMEMESİ GEREKİYOR"

Basın açıklaması sonrası fındık üreticisi bir kadın, "Kesimi yapılacak olan fındık ocağımın sayısının 97 olarak yapılan hesap şimdi 195 olarak geçiyor, mağdur oldum şu an kesilmesini istemiyorum, fındık ocağımın tekrar sayılmasını istiyorum" dedi.

Dereköy Muhtarı Murat Kabadayı, "Köylülerimiz şu an tespitleri yapılmayan fındık ocaklarından dolayı mağdurlar. Mahsulün toplanma aşamasına az bir süre kaldığı için, mahsulde bu sene verimli olduğunu görüyorsunuz. Bunların da toplanarak mağdur olmamalarını talep ediyorlar, bizler de bu nedenle bu mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

Fındık üreticisi Sezgin Başaran ise, "Bu fındık tarlasının sahibi olarak, bu şekilde istemiyorum, bu bitki canlı bir ürün şu an bunun şu an için yok etmek hamile bir bayanı öldürmek gibi bir durumdur yani yazık günah, buna birazcık merhamet gerekir. O yüzden fındık hasadını yapalım, bundan sonra çalışmalara başlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Bir fındık üreticisi ise, "Zaten fındık gelmiş, bu bir milli gelir burada hem milletin hem de devletin kazancı var, önce milletin sonra devletin tabi, burada söz konusu olan vatandaş, vatandaşların burada mağdur edilmemesi gerekiyor. Ben burada yukarıdaki değerli büyüklerimizin kulak vereceğine inanıyorum" dedi