Fındık üreticilerinin yararlanacak olduğu yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma destekleri kapsamında fındık hasat filesi başvuruları başladı.

Çarşamba Ziraat Odası, yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma destekleri kapsamında, fındık hasat filesi başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. İlçede bulunan fındık üreticilerinin Çarşamba Ziraat Odası'nda tarım danışmaları katında, fındık hasadı filesi başvurularını yapması konusunda yapılan uyarıda, "Yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma destekleri kapsamında fındık hasat filesi için başvurmak isteyen üreticilerimiz için tarım danışmanları katımızda işlemler başlamış olup başvuru aşamaları uzun olduğundan ve işlem yoğunluğundan dolayı 15 Şubat 2024 tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerimiz başvuru şartları ve işlemleri için e-Devlet ve kimlikleri ile gelmeleri gerekir" denildi.

Ayrıca, henüz yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma destekleri kapsamında başvuru yapmayan çiftçilerin 15 Şubat Perşembe gününe kadar tarım danışmanları ile görüşmeleri gerektiğine vurgu yapıldı. - SAMSUN