Financial Times: Gelişmeler ekonomik kazanımları tehdit ediyor

İngiliz gazetesi Financial Times, son gelişmeleri değerlendiren bir analiz yayımladı. Yaşanan gelişmelerin ekonomiye doğrudan yansımalarının olacağını savunan gazete, "Gelişmeler, enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek'i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu. 2023 yılından bu yana enflasyonun keskin şekilde düştüğünü hatırlatan İngiliz gazetesi, ekonomik kazanımların tehlikeye düştüğünü kaydetti. Gazete ayrıca "Gelişmeler, 2023 yılında enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek'i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.