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Financial Times: Gelişmeler ekonomik kazanımları tehdit ediyor

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Financial Times gazetesi, Türkiye'de yaşanan son gelişmelere yönelik bir analiz yayımladı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Türkiye'ye yönelik güvenin arttığını kaydeden İngiliz gazetesi, son dönemde ekonomik kazanımları tehdit ettiği yorumuna yer verdi.

İngiliz gazetesi Financial Times, son gelişmeleri değerlendiren bir analiz yayımladı. Yaşanan gelişmelerin ekonomiye doğrudan yansımalarının olacağını savunan gazete, "Gelişmeler, enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek'i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu. 2023 yılından bu yana enflasyonun keskin şekilde düştüğünü hatırlatan İngiliz gazetesi, ekonomik kazanımların tehlikeye düştüğünü kaydetti. Gazete ayrıca "Gelişmeler, 2023 yılında enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek'i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times: Gelişmeler ekonomik kazanımları tehdit ediyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

dün hidroforun pompası arızalıydı ses yapıyordu tamir ettirmeyeyim sonra başım ağrımasın yeni alayım dedim adam listeyi açtı liste fiatları euroylaydı vazgeçtim Allahtan bakkal kasap market dolar euroyla satış yapmıyor yoksa mahvolmuştuk belkide fiyatlara dolara euroya parelel kitliyorlar nerden bileceksin

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