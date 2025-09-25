Filiz Öztürk, Dünyanın En Etkili Kadın Yöneticileri Arasında

OPET Yönetim Kurulu Üyesi, Eşitsek Fark Eder ve Kadın Gücü Projesi Lideri Filiz Öztürk, Heroes Women Role Model List 2025'in "Top 100 Women Executives" listesinde ilk 5'te yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen çalışmalarıyla bilinen Öztürk, küresel çapta en etkili kadın yöneticiler listesine girerek, OPET'in çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonunun uluslararası düzeyde takdir edilmesini sağladı.

Öztürk, iş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan, uluslararası alanda en prestijli listelerden biri olarak kabul edilen Heroes Women Role Model List 2025'in, "Top 100 Women Executives" listesinde dünyanın en etkili kadın yöneticileri arasına girdi. INvolve tarafından YouTube iş birliğiyle düzenlenen programda, Filiz Öztürk, küresel çapta en etkili ilk 5 kadın yönetici arasında yer aldı.

2018 yılından bu yana yayımlanan ve küresel ölçekte ilham verici kadınların başarılarını tanıtan Heroes List, iş dünyasında cinsiyet eşitliğini destekleyen ve liderlik alanında örnek olan profesyonelleri öne çıkarıyor. Heroes List'in "Top 100 Women Executives (Küresel çapta en etkili kadın yöneticiler)" listesi, farklı sektörlerde görev yapan üst düzey kadın yöneticilerin kapsayıcı liderlikleri, çeşitlilik ve eşitlik için yarattıkları etki üzerinden değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Top 5 Women Executives'te yer almanın onur verici olduğunu ifade ederek, "Böylesine önemli bir listede yer almayı, OPET'in yıllardır savunduğu çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik vizyonunun uluslararası alanda da takdir edilmesi olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mart 2018'de "Mesleğin cinsiyeti olmaz" mottosuyla başlattıkları Kadın Gücü Projesi ile akaryakıt sektöründe gerçek bir dönüşüm yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Öztürk, "Kadın Gücü Projemizle birlikte bugün istasyonlarımızda daha fazla kadının istihdam edildiğini, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının güçlendiğini görmek, bu yolculuğun en büyük ödülü. İş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden küresel bir listede yer almak, aynı zamanda OPET'in tüm ekibinin, iş ortaklarımızı, Kadın Gücü ve Eşitsek Fark Eder Projesi'ne inanan herkesin ortak başarısı. Böyle bir listede yer almak tüm bu adımlarımızın küresel çapta takdir edildiğini göstermesi açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

Öztürk, OPET ve Sunpet istasyonlarında projenin başladığı 2018'den bu yana toplamda 17 bin 676 kadın çalışana ulaşıldığını ve projenin sektör genelinde ciddi bir değişim yaratarak toplam kadın istihdamında önemli bir artış getirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör genelinde bir değişime öncülük eden Kadın Gücü Projesi'ni daha da ileriye taşımak hedefiyle Kasım 2023'te, UN Women ile de 'Eşitsek Fark Eder' Projesi'ni başlattık. Bu proje Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir programı içeriyor. Proje ile BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) doğrultusunda hem OPET Genel Müdürlük bünyesinde hem de OPET istasyonlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi planlanırken alınan bu aksiyonların sektörde öncü ve örnek olması, toplumsal fayda yaratılması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde OPET Genel Müdürlük ve istasyon çalışanlarını kapsayacak Temel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı'nın hazırlıkları tamamlandı. 2025 yılı sonuna kadar tüm OPET Genel Müdürlük ve istasyon çalışanlarının bu eğitimleri almış olması hedefleniyoruz."