Haberler

Filistin Büyükelçisi, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretin Durdurulmasını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Büyükelçisi, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretin Durdurulmasını Memnuniyetle Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile tüm ticari faaliyetleri durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Mustafa, ticaretin durdurulmasının Filistin halkı için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederken, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yaptığı desteklerin unutulmayacağını da vurguladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile tüm ticari faaliyetleri durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görev süresinin sonuna gelen Mustafa'nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulunduğu kaydedildi. Görüşmede, Türkiye'nin İsrail ile ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere bütün ticari işlemleri askıya aldığı hatırlatıldı. Görüşmede konuşan Büyükelçi Mustafa, Filistin halkına yönelik saldırılar nedeniyle alınan bu kararın Filistin halkı ve liderliği açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü şükranlarını sunan Mustafa, Bakan Bolat'a da iki ülke arasındaki ticari ilişkilere verdiği katkılar için teşekkür etti. Filistin ile Türkiye arasındaki bağların stratejik nitelikte olduğuna işaret eden Mustafa, bunun Filistin halkının Türkiye'ye olan güveninden kaynaklandığını vurguladı.

Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşananlara karşı Türkiye'nin gösterdiği ilkeli duruşa dikkat çeken Mustafa, İsrail ile ticaretin durdurulması kararının Filistin hükümetinin talebi doğrultusunda atıldığını aktardı. Mustafa, Ticaret Bakanlığı ile Filistin Ekonomi Bakanlığı'nın koordineli çalışarak, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir mekanizma oluşturduğunu kaydetti.

Şu an limanlara erişim olmaması nedeniyle İsrail limanları üzerinden ulaştırılabilen yardım malzemelerinin nihai alıcısının Filistin halkı olduğunu vurgulayan Mustafa, Türkiye'nin sağladığı desteklerin Filistin tarafından unutulmayacağını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti

Trump açıkça tehdit etti: Bunu yaparsanız sizi avlayıp ezeceğiz
FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek

FBI fotoğrafları yayınladı! Bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

Tüm dünyanın konuştuğu stat 75 milyon dolar harcanarak tamamlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.