Fiberli, BES Elektrik ve Aydınlatma ile sözleşme imzalayarak iş ortaklığını genişletti. Aydınlatma sektöründe güçlü bir marka olan Fiberli, BES Elektrik ve Aydınlatma ile ortak projeler geliştirecek.

Fiberli, BES Elektrik ve Aydınlatma ile iş ortaklığına imza attı

Fiberli, yurt içindeki iş ortaklığını genişleterek BES Elektrik ve Aydınlatma ile sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiberli, 2022'de başladığı kurumsal dönüşüm yolculuğunu bir parçası olarak yurt içinde bölgesel ticari faaliyet alanları belirleyerek iş ortaklığı modelini genişletiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde faaliyet gösteren aydınlatma ve elektrik taahhüt firmaları ile ortak projeler geliştiren Fiberli, bu kapsamda Balıkesir ve çevre illerde faaliyet gösteren BES Elektrik ve Aydınlatma ile sözleşme imzaladı.

Fiberli Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk ve Fiberli Genel Müdürü Haluk Selvi'den yetki belgesini alan BES Elektrik ve Aydınlatma Kurucusu Mehmet Tokuç, aydınlatma sektöründe Fiberli gibi güçlü ve tecrübeli bir marka ile birlikte iyi işler geliştireceklerine inancının tam olduğunu belirtti.

BES Elektrik ve Aydınlatma, 2012'den beri Ege başta olmak üzere Türkiye'nin her noktasına endüstriyel otomasyon, şalt malzemeler, güç ve kumanda kabloları, aydınlatma malzemeleri tedariki sağlıyor.