Fetö'den devredilen ünlü şirketin ismi değişiyor

Koza Altın, şirketin ticaret ünvanı olan Koza Altın İşletmeleri'nin cumhurbaşkanı kararı ile, Türk Altın İşletmeleri AŞ olarak değiştirileceğini açıkladı. Koza Altın'ın ünvanı "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirilecek. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Şirketimiz ticaret ünvanı olan "Koza Altınİşletmeleri Anonim Şirketi"nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile, "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir.

İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir."

NE OLMUŞTU?

FETÖ firarisi olarak hâlen İngiltere'de bulunan Akın İpek, Türkiye'de yaşadığı dönemde düğün davetiyeciliği yapan bir matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi olmuştu. Kanaltürk televizyonu ve radyosunu satın aldıktan kısa bir süre sonra Bugün TV ile Bugün ve Millet gazetelerini kurdu. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılana dek örgüt propagandası yapan İpek Medya Grubu'nu finanse etti. Ayrıca çeşitli vakıf, üniversite ve benzeri eğitim kurumunun kuruluşu ve finansmanı FETÖ adına İpek ailesinin üyeleri tarafından yürütüldü. Öte yandan, Bank Asya'yı kurtarmak için örgüt üyeleri para yatırmaya zorlanırken 2014'teki yerel seçimlerin ardından İpek'in parasını çekerek yurt dışına aktardığı ortaya çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinde, İpek'in halka açık olan ve altın madeni haricinde sürekli zarar beyan eden şirketlerinde usulsüz işlemleri tespit edildi. Matbaasının halka arzını gerçekleştirdikten sonra kendisine Porsche siparişi veren; küçük yatırımcılardan gelen parayla Hummer jip, yat ve jetler satın alan, hatta VIP koruma harcamalarını dahi kendisi karşılamayan İpek hakkında dava açıldı.

KOZA ALTIN ÖNCE HAZİNEYE ARDINDAN TVF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan karar göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) aktarıldı.