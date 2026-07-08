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Fed tutanakları, yetkililerin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi

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Fed'in son toplantı tutanakları, yapay zeka talebi, Orta Doğu'daki savaş ve tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artırımının gerekebileceğini ortaya koydu. Yetkililer, politika faizinin mevcut seviyesinde kalmasını desteklerken, bazıları faiz artışı için gerekçe olduğunu belirtti.

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 16-17 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi.

İş gücü piyasası koşullarının istikrarlı kalmaya devam ettiğine işaret edilen tutanaklarda, reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Tutanaklarda, haziranda bu yıl ve gelecek yıla dair enflasyon tahminlerinin, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları ile diğer girdi maliyetlerini ve yapay zeka alanındaki genişlemenin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtacak şekilde nisan ayındaki toplantıya kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

GSYH büyümesine yönelik tahminin ise gelen verileri yansıtarak daha düşük olduğuna değinilen tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, yüzde 2'nin üzerinde geçen birkaç yıllık enflasyonun ardından, yüksek seyreden enflasyon oranlarının devam etmesinin enflasyon beklentilerini ve ücret ile fiyat belirleme kararlarını etkilemeye başlayabileceği ihtimaline dikkat çekti." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, politika faizinin uygun seviyesi konusunda ayrıştı

Tutanaklarda, tüm yetkililerin bu toplantıda politika faizinin mevcut aralığının korunmasını desteklediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yetkililer genel olarak, toplantılar arası dönemde alınan bilgilerin, fiyat istikrarına yönelik yukarı yönlü risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğini, maksimum istihdama ulaşmaya yönelik aşağı yönlü risklerin ise bir miktar hafiflediğini gösterdiğini değerlendirdi. Bu gelişmeler ışığında birkaç yetkili, faiz oranı hedef aralığının yükseltilmesi için bir gerekçe bulunduğunu, ancak bu toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediklerini ifade etti."

Toplantıda gelecekteki para politikası adımları için bir dizi senaryonun tartışıldığına işaret edilen tutanaklarda, çoğu yetkilinin enflasyonist baskıların dağılacağı ve enflasyonun yakında yüzde 2'ye dönmeye başlayacağı senaryolar üzerinde durduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, "Bununla birlikte çoğu yetkili, istikrarlı iş gücü piyasası koşullarında, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki çatışma veya gümrük vergilerinin etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceği senaryolara da dikkat çekti. Bu yetkililerin neredeyse tamamı, söz konusu senaryolarda enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndürmek için bir miktar politika sıkılaştırmasının muhtemelen gerekli olacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

Birçok yetkilinin bu yılın sonunda politika faizinin uygun seviyesinin mevcut hedef aralığı içinde veya biraz altında olacağını ifade ettiğine değinilen tutanaklarda, diğer birçok yetkilinin ise uygun seviyenin mevcut aralığın üzerinde olacağını değerlendirdiği kaydedildi.

Karar metnindeki değişikliklere işaret edildi

Tutanaklarda, yetkililerin çoğunluğunun FOMC karar metninin kısaltılmasının avantajları olduğunu belirttiği ifade edilerek, bazı yetkililerin de Komitenin iletişim araçlarını ve uygulamalarını gözden geçirme fırsatını memnuniyetle karşıladıklarının altı çizildi.

FOMC üyelerinin karar metninin Komitenin gelecekteki faiz oranı kararlarının olası yönüne ilişkin "gevşeme eğilimi" ima eden dili tekrarlamaması konusunda da mutabık kaldığına işaret edilen tutanaklarda, "Üyeler, toplantı sonrası karar metninin Komitenin ikili görev hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtacağı ve fiyat istikrarını sağlayacağını vurgulayacağı konusunda hemfikir oldular." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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