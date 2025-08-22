Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali geldi, borsa ve altın coştu

Piyasaların gözünü kulağını çevirdiği konuşma gerçekleşti.

FED BAŞKANI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir. dedi.

"POLİTİKALARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ KALICI ETKİLERİNİN NE OLACAĞI KONUSUNDA BELİRSİZLİK VAR"

ABD ekonomisinin yıl boyunca ekonomik politikalardaki kapsamlı değişiklikler bağlamında direnç gösterdiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın seyrettiğini ve enflasyonun hala biraz yüksek olsa da Kovid-19 salgını sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Powell, bu yıl ekonominin yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, önemli ölçüde yükselen tarifelerin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini, daha sıkı göç politikasının iş gücü büyümesinde ani bir yavaşlamaya yol açtığını ve uzun vadede, vergi, harcama ve düzenleyici politikalardaki değişikliklerin ekonomik büyüme ve verimlilik üzerinde de önemli etkileri olabileceğini anlattı. Fed Başkanı Powell, "Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var." diye konuştu.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Powell'dan gelen faiz indirimi sinyalinin ardından piyasalarda dikkat çeken hareketlenmeler yaşandı. ABD borsalarında yüzde 1,5 ila 2,0 bandında yükselişler yaşanırken, ons altın yüzde 1 primle 3.372 dolara artış gösterdi. Kripto varlık piyasasının lokomotifi Bitcoin yüzde 2,80 yükselerek 116 bin dolara çıktı. Dolar endeksi yüzde -0,80 geriledi ve 97,85'e düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,40 düşüşle 4,26 seviyesine çekildi.