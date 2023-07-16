Fatih Erbakan: Akaryakıta gelen ÖTV zammı kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akaryakıta gelen ÖTV zammını eleştirerek, dolaylı vergilere yapılan yüksek artışların vatandaşları ezen ve kabul edilemez noktalara ulaştığını belirtti. Erbakan, bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akaryakıta gelen ÖTV zammını eleştirerek, "Dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara ulaşmıştır. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren akaryakıttaki ÖTV artışına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Erbakan, dolaylı vergilerde yapılan artışların yüksek zamlara neden olduğunu vurgulayarak, "Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır" dedi.

"Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir. Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketlerinden istifade edilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz."