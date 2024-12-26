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Fakirliği öven profesörün cağ kebabını övdüğü görüntüler yeniden gündemde

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2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanacak asgari ücret birçok kesim tarafından yetersiz bulundu. Katıldığı programda asgari ücret zammıyla ilgili "Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler" sözleri tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın eski bir videosu yeniden gündem oldu. Erbaş'ın cağ kebabının faydalarını saydığı videoya "Kuru fasulye yetmedi mi?" yorumları yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

"KURU FASULYE DE PROTEİN ET DE PROTEİN"

Asgari ücrete yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulundu. Birçok yorum yapılan asgari ücretle ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. TV100 ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, asgari ücret zammıyla ilgili "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Bunun sonu yok ki. Kuru fasulye de protein et de protein" dedi.

Fakirliği öven profesörün cağ kebabını övdüğü görüntüler yeniden gündemde

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYAT"

"Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat." diyen Erbaş'ın "Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben." sözleri tepki çekti.

"KURU FASULYE YETMEDİ Mİ?"

Fakirliği öven Erbaş'ın eski bir videosu ise yeniden gündem oldu. Erbaş'ın cağ kebabını övdüğü görüntülerde"Şu biliniyor abi, her zaman kuzu eti yemek, az yağ almak yaşamı da uzatıyor. Çocuklar için çok gerekli. Beyin için gerektiği ve yağı yiyenler özellikle kuzu yağı, Parkinson olmuyor." ifadelerini kullandığı görüldü. O anlara yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Kuru fasulye yetmedi mi?" yorumlarını yaptı.

Fakirliği öven profesörün cağ kebabını övdüğü görüntüler yeniden gündemde
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Demir :

Vay soros bunun çocuğu vay

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

konuya hakim yetkili, uzman kisiler konu hakkinda fikir dusunce sunabilir, agzi olan konusuyor, herkes isini yapsa, belki duzeliriz. bilgi kirliligi...

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Haber YorumlarıHakan Kara:

çakma prof

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Haber YorumlarıYaşar MATRAÇ:

otistik biriyle neden dalga geçiyorsunuz ? yazık

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Haber YorumlarıMehmet Akgündüz:

kitap okumayıp eksikliğini hissetmeyen PROFESÖRÜMÜZ kitap okumayan milleti nasıl kafalayacağını iyi biliyor

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Haber YorumlarıKing lion:

Şüphesiz ki o, turkiyenin en iyi proflarindan 100 tane bilimsel makalesi yayımlanmış

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

s.ysuz

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Haber Yorumlarımehmet istek:

bu şarlatan akp nin maaşlı bir üyesi, akp gidince bunlar temizlenecek gerçek profösörşer ortaya çıkacak bunlar gibi çakma yalandan proföserler yok edilecek, dışarda kadro bekleyen yüzlerce kişi var torpil olmadığı için üniversite kadrolarına alınmıyor, rektörün odasından gecmeden bir yere gelinmiyor şimdi

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

haysiyetsiz omurgasız olunca bir insan olur böyle şeyler

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