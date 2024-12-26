Fakirliği öven profesörün cağ kebabını övdüğü görüntüler yeniden gündemde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

"KURU FASULYE DE PROTEİN ET DE PROTEİN"

Asgari ücrete yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulundu. Birçok yorum yapılan asgari ücretle ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. TV100 ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, asgari ücret zammıyla ilgili "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Bunun sonu yok ki. Kuru fasulye de protein et de protein" dedi.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYAT"

"Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat." diyen Erbaş'ın "Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben." sözleri tepki çekti.

"KURU FASULYE YETMEDİ Mİ?"

Fakirliği öven Erbaş'ın eski bir videosu ise yeniden gündem oldu. Erbaş'ın cağ kebabını övdüğü görüntülerde"Şu biliniyor abi, her zaman kuzu eti yemek, az yağ almak yaşamı da uzatıyor. Çocuklar için çok gerekli. Beyin için gerektiği ve yağı yiyenler özellikle kuzu yağı, Parkinson olmuyor." ifadelerini kullandığı görüldü. O anlara yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Kuru fasulye yetmedi mi?" yorumlarını yaptı.