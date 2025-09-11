Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların ev, araç ve iş yeri sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni sistemin ayrıntılarını açıkladı. Bakan Kurum, "Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır" dedi.

FAİZSİZ DESTEK, DEVLET GÜVENCESİYLE

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., ev, araba ve iş yeri almak isteyen vatandaşlara faizsiz destek sağlayacak. Sistemle, vatandaşlar kendi bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf edecek, kalan kısım ise Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak.

"HERKESİN BİR ÇATISI, ARABASI VE DÜKKANI OLSUN"

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada vatandaşların en büyük hayallerine faizsiz çözümlerle kavuşacağını vurgulayarak, "Herkesin başını sokacağı evi, arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Yeni sistemle birlikte Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman alanına girmiş oldu. Kurum, geçtiğimiz ay hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası uygulamasını hatırlatarak, vatandaşlara küçük yatırımlarla ev sahibi olma imkanı sunduklarını belirtti.

2 FARKLI MODEL SUNULACAK

Vatandaşlara iki ayrı destek modeli uygulanacak:

Çekilişli sistem: Noter huzurunda yapılacak çekilişlerle her ay belirlenen vatandaşlara destek sağlanacak.

Çekilişsiz sistem: Katılımcılar teslimat tarihini kendileri belirleyecek, peşinat ya da taksit seçenekleriyle ev, araç ya da iş yeri sahibi olabilecek.

TOKİ VE EMLAK KONUT GÜVENCESİ

Sistem kapsamında ev almak isteyenler, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle faizsiz şekilde konut sahibi olabilecek.

"MİLLETİMİZİN DUASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Yenilikçi konut, işyeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu sağlamaktan başka gayemiz yok. İşin sonunda milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yok. Bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."