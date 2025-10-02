Eylül Ayında Mal İhracatında Tarihi Rekor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, eylül ayında mal ihracatının yüzde 3'lük artışla 22,6 milyar dolara yükseldiğini, tarihin eylül ayı rekorunun kırıldığını söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'le 1,5 yıldır hiçbir şekilde ticaret yapmadığını da belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının Eylül ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı yer aldı. Bolat, küresel Sumud Filosunun Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in saldırısına uğramasını şiddetle kınadığını belirterek, "Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti olarak halkımızla, devletimizle hep birlikte İsrail'in bu saldırılarının karşısında durduk. ve de 1,5 yıldan bu yana Türkiye, İsrail'de hiçbir şekilde ihracat, ithalat dahil, transit ticaret dahil dış ticaret yapmamaktadır. Gümrüklerimiz İsrail için kapalıdır. ve dış ticaret işlemi sıfırdır" dedi.

'2025 YILSONU HEDEFİMİZE ULAŞTIK'

Eylül ayında mal ihracatı rekoru kırıldığını belirten Bakan Bolat, "Yıllıklandırılmış mal ihracatında da rekor bir rakama ulaştık. 2025 yılının ilk 9 ayının 7'sinde mal ihracatımızda aylık artış başarıldı. ve net mal ihracatında net olarak 8 milyar dolar artışımız var. İlk 9 ayda hizmetler ihracatımızda da net 3,2 dolar, bu tahmini hesaplamamız, bir artışımız var. ve yine Eylül ayı sonu itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak, hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bütün bunların sonucu şudur; 2025 yılsonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracat hedefimize Eylül sonu itibariyle ulaştık. Eylül ayında mal ihracatımız yüzde 3 artış kaydederek 22,6 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılın Eylül ayına kıyasla net 651 milyon dolar fazla ihracat yapmış bulunuyoruz. Bu rakam tarihin Eylül ayı rekorudur" dedi.

'İLK 9 AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 67 MİLYAR DOLAR'

İlk 9 ayda ihracatta 200 milyar 600 milyon dolara ulaşıldığının altını çizen Bakan Bolat, "Yüzde 4,1'lik bir artışımız var. Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatımız artış kaybetti. 269 milyar 700 milyon dolarla son 12 ay yıllıklandırılmış rekor rakama ulaştık. Bu da yüzde 3,2 artış anlamına gelmektedir. İthalat da yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biz 30 milyar doların altındaki ithalat rakamlarını iyi kabul ediyoruz. Burada, geçen yılın Eylül ayına göre 2,4 milyar dolar artış olmasının sebebi altın ithalatıdır. Çünkü Eylül ayı boyunca dünya piyasalarında ons altının fiyatında çok büyük artışlar oldu. Eylül ayının dış ticaret açığı 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk 9 ay itibarıyla dış ticaret açığımız 67 milyar dolardır. Bu, açığımızın yıllıklandırılmış olarak 89-90 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini göstermekte. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül ayında yüzde 76,7'dir. Son 28 ayın 16'sında biz aylık dış ticaret açığımızı azalttık. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dış ticaret cephesinde stabil bir durum söz konusu, istikrarlı bir durum söz konusu. Biz bunu hizmetler sektöründeki fazlalıklarla aşağı doğru çekiyoruz. Böylece cari işlemler açığımızı azaltıyoruz. Hizmetler ihracatımız yıllıklandırılmış olarak Ticaret Bakanlığı'nın Eylül tahminleri uyarınca 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bu da yüzde 6'lık bir artış anlamına gelmektedir" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 84'LÜK ARTIŞ

Bakan Bolat, ihracatta en çok artış gösteren ürünlerin motorlu kara taşıtları olduğuna dikkat çekerek, "Otomotiv sektöründe hem ana ürünler, hem de yan sanayi ürünleri 3,1 milyar dolar bir artış sağladılar. Savunma sanayiinde yüzde 84'lük bir artış var. İthalatımızda en çok azalış gösteren fasıllar 1,3 milyar dolar ile mineral yakıtlar. Rafine petrol ürünlerimizde ihracat yaparken 674 milyon dolar kaybımız var; ama aynı şekilde ham petrol ithalatı yapıyoruz orada da 1,3 milyar dolar azalış var. Döviz kazancımız var, daha az para harcadık anlamına geliyor. İthalatımızda hangi kalemler en çok arttı? Motorlu kara taşıtları 3,6 milyar dolar ile zirvede. Avrupa Birliği'yle gümrük birliğimiz var 27 ülkeyle. 86,8 milyar dolar bir artışla, Avrupa Birliği'nde yaptığımız ihracatın artış oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Bizim buradaki tahminimiz, geçen yıl 108,5 milyar dolar olan AB ihracatımızda bu yılın toplamında en az 115 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz ve öyle tahmin ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 57 ülkeye ihracatımızda yüzde 4,1 artış var, toplamda 53 milyar dolar. OECD ülkelerinde yüzde 6'lık artışla 106 milyar dolara ulaştık" açıklamasında bulundu.