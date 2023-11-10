Eylül Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,1'e Geriledi

TÜİK verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı mevsim etkisinden arındırılmış olarak 0,1 puan gerileyerek yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında işsizlik, mevsim etkisinden arındırılmış olarak 0,1 puan gerileyerek yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise, 46 bin kişi azalarak, 3 milyon 168 bin kişi oldu.

TÜİK eylül ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yayınladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise, 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI 53,2

İş gücü 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,2 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 21,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.