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Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Hareketliliği: Paket Alımlar Bütçeyi Koruyor

Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Hareketliliği: Paket Alımlar Bütçeyi Koruyor
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Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Sektör temsilcisi Melis Bulut, çiftlerin tek tek alım yerine paket tercih etmesinin ciddi fiyat avantajı sağladığını belirtti. Buzdolabı fiyatları 40-50 bin lira, çamaşır makineleri 35-40 bin lira arasında değişirken, sıfırdan ev kuracak çiftlerin 120-130 bin lira bütçe ayırması gerektiği, nakit ve indirimlerle bu rakamın 80-90 bin liraya düşebileceği ifade edildi.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler beyaz eşya alışverişine yönelirken, sektör temsilcileri paket alımların bütçe açısından daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.

Evlilik sezonunun gelmesiyle birlikte beyaz eşya sektöründe hareketlilik başladı. Çiftlerin düğün öncesi alışveriş listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz eşyalar için mağazalardaki yoğunluk artarken, sektörde 10 yıllık tecrübesi bulunan beyaz eşya danışmanı Melis Bulut, piyasadaki son durum ve fiyat aralıkları hakkında bilgi verdi. Talepte geçen yıllara oranla patlama yaşanmasa da sezonluk bir hareketliliğin olduğunu belirten Bulut, ürünlerin tek tek alınması yerine paket halinde tercih edilmesinin tüketiciye ciddi fiyat avantajı sağladığını vurguladı.

"Tekli alım yerine paket tercihi"

Satışlarda buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi temel ürünlerin öne çıktığını aktaran Melis Bulut, "Buzdolabı fiyatları 40 bin ile 50 bin lira arasında değişirken, üstten soğutuculu modeller 32 bin ile 38 bin lira bandında seyrediyor. Çamaşır makineleri ise kilo kapasitesine göre 35 bin ile 40 bin lira arasında, 11 kilogramlık yüksek kapasiteli ürünlerde ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak tüketicilere önerimiz ürünleri tek tek almak yerine paket olarak tercih etmeleri yönünde.

"Sıfırdan ev kuracak çiftler 120 ila 130 bin lirayı gözden çıkarmalı"

Yeni evlenecek çiftlerin renk ve model tercihlerine de değinen Bulut, tasarımlarda kombi tipi buzdolaplarının öne çıktığını, renk seçiminde ise klasik beyazın yanı sıra Inox modellerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Sıfırdan beyaz eşya dizecek bir çiftin ayırması gereken bütçeyi de değerlendiren Bulut, "Bir evin temel beyaz eşya ihtiyacını sıfırdan karşılamak isteyen çiftlerimizin ortalama 120 bin ila 130 bin liralık bir bütçe ayırması gerekiyor. Nakit alımlarda veya yapılan özel indirimlerle bu rakam 80 bin ile 90 bin lira seviyelerine kadar gerileyebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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