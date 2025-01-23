Ev ve araba fiyatları için kritik karar bugün alınacak

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Ev ve araba fiyatları için doğrudan etkisi olduğu bilinen faiz için bugün Merkez Bankası kararını açıklayacak. 14:100'te duyurulacak önemli karara ilişkin ekonomistler Merkez'in politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını açıklamak için bugün toplanıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda, politika faizine yönelik yeni karar saat 14.00'te duyurulacak. Aralık ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti. Bugün yapılacak toplantıda da benzer bir karar alınması bekleniyor.

FAİZDE BEKLENTİ YÜZDE 45

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 109 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ORTAK TAHMİN 250 PUANLIK DÜŞÜŞ YÖNÜNDE

TCMB'nin faiz kararı öncesinde yapılan beklenti anketleri, faiz indiriminin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Ekonomistlerin öngörüleri şu şekilde:

AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim

Deutsche Bank: 250 baz puan indirim

Morgan Stanley: 250 baz puan indirim

Societe Generale: 250 baz puan indirim

Ayrıca ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak kaydedildi.

2025 TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Geçmiş yılların aksine bu yıl TCMB toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre TCMB PPK, Şubat, Mayıs, Haziran, Kasım aylarını pas geçecek. Düzenlenecek 8 toplantının tarihleri ise şöyle:

23 Ocak (1. toplantı) → 6 Mart (2. toplantı) → 17 Nisan (3. toplantı) → 19 Haziran (4. toplantı) → 24 Temmuz (5. toplantı) → 11 Eylül (6. toplantı) → 23 Ekim (7. toplantı) → 11 Aralık (8. toplantı)

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