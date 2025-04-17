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Taşıt ve konut kredileri için Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizinin de büyük etkisi var. Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, gecelik faizlerin artırılmasının ardından Merkez Bankası'nın gelecek kararlarında düşüşün ertelenebileceği yorumunu yaptı.

Faiz oranlarına dair beklenen düşüş trendi azalmaya başladı. Bugün açıklanacak, taşıt ve konut kredisi üzerinde etkili olması beklenen yeni politika faiz kararı Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programda ele alındı. Programa konuk Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, gecelik faiz artırımının politika faizi artırılmasının sinyali olduğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Pelivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz hamlelerini yorumlayan Pehlivanoğlu, yatırımcılara dikkat etmeleri gereken kritik noktalar hakkında da uyarılarda bulundu.

Ev ve araba almak isteyenlerin gözü faiz kararında

FAİZ DÜŞÜRME POLİTİKASI RAFA MI KALKTI

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna Merkez Bankası'nın yakın zamanda aldığı tedbirleri sordu. Ekonomide yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı düzenlediğini belirten Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, alınan önlemleri sıraladı. Bu önlemler arasında gecelik faiz artırımının politika faizinin artırılabileceğine ilişkin bir sinyal olduğunu belirtti. Prof. Dr. Pehlivanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: Merkez Bankası, bankalar arası faiz oranları yükselterek piyasalara müdahale etti. Siyasi gelişmelerin ardından Türkiye'nin risk primleri (CDS) yükseldi. Yatırımcı güveni için hukuki öngörülebilirlik, siyasi istikrar önemli.

"GECELİK FAİZİN ARTIRILMASI RESMİ FAİZ ARTIRIM SİNYALİDİR"

Gecelik faizin artırılması resmi faizin hemen artacağı anlamına gelmez. Gecelik faizin artırılması resmi faiz artırım sinyali olarak bilinir. Gecelik faizin artırılmasıyla faiz bandı yukarıya taşınıyor ve böylece piyasa faizi ile gecelik faiz arasındaki makas açılıyor. Bir sonraki aşamada politika faizi artabilir.

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Ev ve araba almak isteyenlerin gözü faiz kararında
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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