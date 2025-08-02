Ev Tekstili Birlik Platformu'ndan Denizli'de büyük buluşma

Ev Tekstili Birlik Platformu'nun Denizli buluşması gövde gösterisine dönüştü. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak'ın yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini aktardığı toplantıya, Denizli'deki TETSİAD üyelerinin tamamına yakınının yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi sektörün önde gelen şehirlerindeki çalışma grubu temsilcileri ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşları başkanlarının yer aldığı 300'ü aşkın kişi katıldı.

Ev Tekstili Birlik Platformu tarafından düzenlenen toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Derya Baltalı ile sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarının başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, Denizli'nin kardeşliğin, dayanışmanın ve birlikte üretme kültürünün sembol şehirlerinden biri olduğunu söyledi. TETSİAD Başkan Adayı olarak sektörün içinden gelen biri olduğunu hatırlatan Ocak, uzun yıllardır TETSİAD'da görev yaptığını, halen Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü belirtti. Yeni dönemde oluşturulacak yönetim yapısının deneyimli isimlerin rehberliğini, genç kuşakların dinamizmiyle buluşturacağını söyleyen Ocak, "TETSİAD'da artık daha dinamik ve daha vizyoner bir dönem başlayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sektörün prestijli fuarı HOMETEX'e özel bir parantez açan Ufuk Ocak, fuarın İstanbul'da ulaştığı büyüklüğün önemli bir başarı olduğunu ifade etti. 2021 yılında fuarın karşı karşıya kaldığı risklere rağmen gösterilen birlik sayesinde HOMETEX'in yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Ocak, "4 yılda 250 milyon TL'lik ücret iadesiyle sektörün mağduriyetini giderdik." dedi. HOMETEX'in dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri haline geldiğine işaret eden Ufuk Ocak, TETSİAD'ın girişimleri neticesinde HOMETEX'in prestijli fuarlar kapsamına alındığını ve önümüzdeki dönemde firmaların fuar desteklerinden yararlanabileceğini söyledi.

19 projeyle gelen yeni dönem

Yeni döneme ilişkin 19 öncelikli proje hazırladıklarını belirten Ocak, bu projelerin uluslararası ölçekte de ses getireceğini söyledi. Özellikle ABD, Sahraaltı Afrika ve Suudi Arabistan gibi stratejik pazarlarda HOMETEX markasıyla yeni fuarlar düzenleneceğini vurgulayan Ocak, böylece Türk ev tekstilinin dünya vitrinindeki yerinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Ufuk Ocak, Bunlara ek olarak, pazaryerlerinde özel komisyon anlaşmaları, POS sistemleri için bankalarla indirimli oran görüşmeleri, kontrat tekstiline yönelik yeni iş birlikleri ve finansal desteklerin de gündemde olduğunu söyledi.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sektörün üretim gücüne, ihracattaki başarısına ve birlik ihtiyacına dikkat çekti. Başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Gaziantep ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklara teşekkür eden Memişoğlu, sıcak havaya rağmen gösterilen ilginin kıymetli olduğunu belirtti. Denizli'nin havlu, bornoz ve çarşaf ihracatında Türkiye'nin yüzde 90'ından fazlasını karşıladığını belirten Memişoğlu, "Türkiye ev tekstilinin kalbi burada atıyor. Bursa polyesterde güçlüdür, ama pamuklu denince adres Denizli'dir." dedi. Ev tekstilinde kilogram başı ihracat değerinin 10 doların üzerine çıktığını vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Markalaşma yolunda attığımız adımlar bu değeri daha da artırıyor." diye konuştu.

"Bu birliktelik çok kıymetli"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörün birlik ve vizyonla geleceğe yürüdüğünü söyledi. Ev tekstili sektörüne yıllarını vermiş bir sanayici olarak birlik ruhunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Burkay, "Bu kadar zorlu bir dönemde, böylesine güçlü bir birlik ve dayanışma ortamı oluşturmak büyük bir başarıdır. Hiçbir kriz kalıcı değildir. Önemli olan, şirketlerimizi ayakta tutacak yapıları sivil toplum eliyle desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Denizli'nin ihracat kilogram değerinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Burkay, "Aynı makine, aynı teknoloji her yerde var ama farkı oluşturan yerel girişimcinin kattığı değer, yani marka, tasarım, Ar-Ge ve inovasyondur. Denizli bu konuda örnek bir şehir." diye konuştu.

Pandemi döneminde fuarcılığın ciddi zarar gördüğünü hatırlatan İbrahim Burkay, HOMETEX Fuarı'nın yabancı bir şirkete devredilmesinin önüne geçtiklerini söyledi. "TETSİAD ve KFA olarak el ele vererek fuarımızı Türkiye'de tuttuk. Katılımcıların kayıplarını önledik. Bu, ev tekstili sektörünün farkıdır." dedi. İbrahim Burkay, sektörün artık teknik ve fonksiyonel tekstillere odaklanması gerektiğini belirterek "Yanmazlık, antibakteriyel ürünler ve yeşil ekonomi kriterleri önümüzdeki dönemin ana başlıkları olacak. TETSİAD'ın bu yöndeki projeleri çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Programa ayrıca Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı Mukaddes Başkaya, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Kemal Sözkesen, Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Nuri Turgut, MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Süleyman Kocasert, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Özel, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Başkan Yardımcısı Selim Yaymanoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Fatih Güven, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Yalçın Yılmaz ile sektörün duayen isimleri de katılım sağladı. - BURSA