"EU-Türkiye Business Summit" etkinliği Brüksel'de yarın gerçekleştirilecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri ve European Business Summit (EBS) işbirliğiyle "EU- Türkiye Business Summit" etkinliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK ile Avrupa'nın prestijli iş platformlarından biri olan EBS tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek zirve, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda yapılacak.

Zirveye, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, EBS Genel Müdürü Arnaud Thysen, büyükelçiler, üst düzey devlet temsilcileri, milletvekilleri, düşünce kuruluşları liderleri, küresel şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ve 400'ün üzerinde iş insanının katılması bekleniyor.

Ekonomik işbirliğiyle ticari diplomasi arasında yeni köprüler kurmayı amaçlayan zirvede, AB ile Türkiye arasında derinleşen ekonomik ve stratejik ortaklığın yeni bir dönüm noktası temsil edilecek.

"İkiz dönüşüm bize ortak bir gündem sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Olpak, Türkiye ve AB'nin, karşılıklı çıkarlara, ekonomik karşılıklı bağımlılığa ve istikrar ile refahı önceleyen ortak bir vizyona dayanan köklü ve dinamik bir ortaklığı paylaştığını ifade etti.

Ticaret ve yatırım bağlarının bu ilişkinin belkemiğini oluşturduğunu aktaran Olpak, "AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ederken, Türkiye de AB'nin en önemli pazarları arasında yer alıyor. Karşılıklı yatırımlar ise her iki taraf için de önemli bir işbirliği alanı. 1990'lardan bu yana küresel ekonomi dramatik biçimde değişti ve işbirliğimizin temel taşlarından biri olan Gümrük Birliği de buna paralel olarak gelişmek zorunda. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda hizmetler, e-ticaret ve sürdürülebilir değer zincirlerinde yeni potansiyellerin önünü açacak stratejik bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, DEİK olarak, AB ile Türkiye'nin ekonomik işbirliğinin bir sonraki aşamasının diyaloğun ötesine geçmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil ve dijital dönüşüm, bir diğer ifadeyle ikiz dönüşüm bize ortak bir gündem sunuyor. Türkiye'nin hızla büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesi, gelişmiş imalat sektörü ve dijital altyapısı, Avrupa'nın ikiz dönüşüm hedefleri için bizi ideal bir ortak yapıyor. Birçok alanda işbirliği ve ortak gelecek konuşulurken, hala vize kaynaklı zorlukları tartışıyor olmamızın uygun düşmediğine inanıyorum. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi gerçekten derinleştirmeye kararlıysak, iş insanlarının, öğrencilerin, akademisyenlerin, profesyonellerin ve turistlerin hareketliliğini güvence altına almalıyız."

"EU-Türkiye Business Summit"in iş dünyasına ve karar alıcılara, Avrupa'nın merkezinde, Türk firmalarına ve yatırımcılarına AB regülasyonları, dijitalleşme, enerji ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilgi ve yönelim avantajı kazandıracağını ifade eden Olpak, Türk firmalarının Avrupa kurumları ve çok uluslu şirketlerle doğrudan temas sağlayarak işbirliği fırsatlarını artıracağına inandığını bildirdi.

"AB, 18,5 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil ediyor"

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise Türkiye ve Avrupa arasındaki ticarette son yıllarda istikrarlı bir büyüme görüldüğünü aktararak, "Avrupa ve Türkiye birbirinin en istikrarlı ortaklarından biri olmaya devam ediyor. 500 milyonluk nüfusa sahip AB, 18,5 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de bu yapıya eklenmesiyle yaklaşık 600 milyon nüfus ve 20 trilyon dolarlık siyasi ve ekonomik bir güçten söz etmiş olduklarını belirten Yalçındağ, "Bu rakamları ve oluşan gücü bir kez daha düşünün, Türkiye ve AB'nin birlikte yaratacağı bu çekim merkezi, bizi küresel ölçekte gerçek bir 'oyun kurucu' yapabilir. Uzun vadeli ve stratejik bir anlayışla, AB ve Türkiye arasında daha sağlam bir entegrasyon tesis edilmesiyle daha az bağımlı bir ekonomik yapıya kavuşabiliriz. Ancak bunu başaramazsak, mevcut bağımlılıkların olduğu gibi devam etmesi kaçınılmaz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçındağ, Türkiye'nin enerji, güvenlik ve tedarik zinciri alanlarında, Avrupa için stratejik ve dayanıklı bir ortak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birlikte küresel ticarette çok parlak bir hikaye yazabiliriz. Daha proaktif bir yaklaşım benimsemeliyiz. Türkiye, AB için daha fazlasını sunmaya hazır. EU-Türkiye Business Summit ile ticaret, teknoloji, yeşil dönüşüm, güvenlik ve stratejik istikrar alanlarında ortak bir yol haritası çizilecek. Zirvede, Gümrük Birliği'nin modernizasyonundan dijital ve yeşil dönüşümlerin hızlandırılmasına, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinden savunma işbirliğine kadar kritik başlıkları masaya yatıracak."

Tüm gün sürecek zirvede, paneller, "fireside chat" konseptli tartışmalar, özel oturumlar ve "networking" imkanları olacak.