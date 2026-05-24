ETSO Rusya ticaret heyeti Moskova temaslarını tamamladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Ticaret Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen UR-GE projeleri kapsamındaki Rusya Sektörel Ticaret Heyeti programları tamamlandı.

"Yeni ufuklar, küresel pazarlar ve yeni teknolojiler" vizyonuyla Moskova'da yürütülen temaslarda; sektörel gelişimi hızlandırmak, yeni nesil ekipmanları incelemek ve ikili ilişkileri güçlendirmek adına stratejik adımlar atıldı.

Sağlık ve medikal sektöründe teknolojik incelemeler ve iş birliği

17-21 Mayıs tarihleri arasında Moskova'da temaslarda bulunan Medikal, Kimya ve Tıbbi Malzemeler Meslek Grubu heyetine; TOBB Üst Kurulu Delege Üyesi ve Meclis Üyesi Haktan Ömeroğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı başkanlık etti. Ticaret Müşaviri Cansu Şaziye Tanrıverdi'nin koordinasyonunda kurumsal görüşmeler yürüten ETSO heyeti, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelişim odaklı süreçlerin planlanması adına yoğun B2B iş görüşmeleri yaptı.

Temaslar kapsamında, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığına bağlı Federal Sağlık Gözetim Servisi (Roszdravnadzor) yetkilileriyle bir araya gelen heyet, tıbbi cihazların dolaşımı için zorunlu olan NİMMT (Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Ekipman Devlet Kayıt Belgesi) süreçleri hakkında teknik incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Moskova Sanayi ve Ticaret Odası ile Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ziyaretlerinde bulunarak, yeni teknolojilerin entegrasyonu ve karşılıklı ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulması konularını değerlendirdi.

Mobilya ve ağaç ürünlerinde yeni ekipman ve sektörel gelişim odaklı adımlar

Programın ikinci etabında yer alan Ağaç Ürünleri, Mobilya İmalatı ve Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Grubu heyetinin liderliğini ise Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Selim Barakalı, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile Genel Sekreter Osman Ömeroğlu üstlendi. Ticari Baş Müşavir Kadir Sarıkaya ve Baş Müşavir Çiğdem Şamiloğlu'nun koordinasyon sağladığı programda, ETSO üyesi iş insanlarından oluşan heyet, gelişim hedefleri doğrultusunda B2B ikili iş görüşmeleri yaptı.

Rusya Mobilya ve Ağaç İşleme İşletmeleri Birliği (AMDPR) ve Moskova Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretlerinde sektörel gelişim imkanları üzerine analizler yapan heyet, bölgenin önde gelen organizasyonlarından Grand Mobilya Fuarı'nı ziyaret ederek sektördeki yeni ekipmanları, modern tasarım teknolojilerini ve üretim yöntemlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Büyükelçilik ziyareti ve Özakalın'ın açıklaması

Her iki ticaret heyeti de Türkiye Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i makamında ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ETSO üyesi firmaların vizyonel gelişim süreçleri üzerine istişarelerde bulundu.

Sektörel dış ticaret programlarının sonuçlarını değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Moskova temaslarının Erzurum ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Özakalın, "Yeni ufuklar, küresel pazarlar ve yeni teknolojiler" mottomuz doğrultusunda üyelerimizi uluslararası pazarlara entegre etmeye devam ediyoruz. Rusya programımız ticari bir faaliyet olmanın ötesinde, tamamen sektörel gelişime odaklanan, firmalarımızın yeni ekipmanlarla ve yeni teknolojilerle tanışmasını sağlayan, ikili ilişkilerin daha sağlıklı temellere oturmasına vesile olan stratejik bir çalışmadır. Heyetlerimizi makamında ağırlayan, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Türkiye Moskova Büyükelçisi Sayın Tanju Bilgiç'e, Ticari Baş Müşavirimiz Kadir Sarıkaya'ya, Baş Müşavirimiz Çiğdem Şamiloğlu'na ve Ticaret Müşavirimiz Cansu Şaziye Tanrıverdi'ye teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı