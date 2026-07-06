ETSO Japonya Ticaret Heyeti, Tokyo temaslarını tamamladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen Japonya Sektörel Ticari Heyet Programını başarıyla tamamladı.

ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Selim Barakalı öncülüğündeki heyette; ETSO Meclis Üyeleri Mehmet Melik Kaya, Murat Turan, Volkan Kızmaz, Ertuğrul Yardımcı, ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu ve iş insanı Muhammet Ali Yılmaz yer aldı.

Program kapsamında Osaka'da "The Architecture and Construction Materials Exhibition" fuarına katılım sağlanarak, INTEX Osaka Konferans Salonu'nda uluslararası firmalarla B2B ikili iş görüşmeleri yapıldı. Tokyo temasları çerçevesinde ise Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower ve Joyful Honda gibi önemli merkezlerde sektörel saha gezileri düzenlendi. Heyet, programın diplomasi ayağında T.C. Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Başmüşavir Mukaddes Nur Yılmaz'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretin anısına ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Selim Barakalı tarafından Büyükelçi Ertuğrul'a hediye takdim edildi.

Başkan Özakalın'dan heyete özel mesaj

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yoğun çalışma programı nedeniyle katılamadığı Japonya programındaki heyete özel bir mektup göndererek başarı dileklerini iletti. Başkan Özakalın mektubunda şu ifadelere yer verdi: "ETSO'nun çok kıymetli üyeleri ve kıymetli iş insanlarımız; ETSO ve Ticaret Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz UR-GE Projesi kapsamında katıldığınız Japonya sektörel ticaret heyeti programının, firmalarımız adına verimli, başarılı ve yeni iş birliklerine vesile olacak şekilde devam ettiğine yürekten inanıyorum. Dünyanın teknoloji, inovasyon ve üretim alanında önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya'da yaptığınız ikili iş görüşmelerinin, kurduğunuz ticari temasların ve edindiğiniz sektörel deneyimlerin, hem firmalarınızın uluslararası rekabet gücüne hem de Erzurum iş dünyasının ihracat vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Fırsat buldukça Japonya'nın zengin kültürel mirasını yakından tanıma imkanı bulmanızı, bu eşsiz ülkenin tarihi ve sosyal yaşamına dair güzel anılarla ülkemize dönmenizi temenni ediyorum. Yoğun çalışma programım nedeniyle bu önemli organizasyonda sizlerle birlikte Japonya'da bulunamamış olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak inanıyorum ki önümüzdeki süreçte düzenleyeceğimiz yurt dışı ticaret heyetlerinde birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelme fırsatı bulacağız. Sizlere başarılı, verimli ve hayırlı bir program diliyor, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı