Haberler

Limit krizine Tanoğlu'dan hızlı müdahale

Limit krizine Tanoğlu'dan hızlı müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, yoğun talep nedeniyle tükenen Nefes Kredisi limitlerinin artırılması için banka müdürleri ve TOBB nezdinde girişim başlattı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenen Nefes Kredisi limitlerinin artırılması için girişim başlattı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında kentte faaliyet gösteren banka müdürleriyle gerçekleştirilen toplantıda, kredi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, Nefes Kredisi'ne yönelik başvuruların beklentilerin üzerinde gerçekleştiği ve mevcut limitlerin kısa sürede tükendiği belirtilirken, çok sayıda işletmenin finansman desteğinden yararlanamadığı ifade edildi.

Tanoğlu, üyelerden gelen talepleri banka müdürlerine ileterek, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni kaynakların oluşturulması ve Oda üyelerine özel kredi imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının ardından ETSO tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne başvuruda bulunularak Erzincan için ayrılan kredi limitlerinin artırılması, ikinci dilim Nefes Kredisi uygulamasının devreye alınması ve Odanın nakdi kaynaklarının ek kredi limiti olarak kullandırılabilmesine yönelik düzenleme yapılması talep edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanoğlu, üyelerden gelen her talebi yakından takip ettiklerini belirterek, "Nefes Kredisi konusunda yaşanan yoğun talep üzerine vakit kaybetmeden banka müdürlerimizle bir araya geldik. Ardından da konuyu Ankara'ya taşıyarak gerekli girişimleri başlattık." ifadelerini kullandı.

Tanoğlu, finansmana erişimin işletmeler açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Erzincan iş dünyasının ihtiyaç duyduğu her konuda girişimlerini sürdüreceklerini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Trump İran ile imza için tarihi duyurdu! Erdoğan detayı dikkat çekici
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

İmamoğlu ve Özel'in olası ihraçlarına ilişkin net sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCoşkun Topçu:

Tanoğlu ve arkadaşlarının çabası takdire şayan olmakla birlikte asıl meselenin kim yararlanıyor bu kredilerden diye bakmak gerekir. Genelde büyük işletmeler bu tür desteklerden en fazla faydalanan taraflar oluyor. Küçük esnaf ve dükkân sahipleri ise yine dışarıda kalıyor diye düşünüyorum. Umarım bu sefer herkes için eşit bir şekilde açılır bu imkanlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDicle Baris:

Merhaba ?? bu nefes kredisi konusu güzel ama maliyeti ne olacak acaba ?? faiz oranları nasıl bu da önemli çünkü işletmeler zaten yıpranmış durumda masraf kaldıramazlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahat Bilgwn:

nefes kredisi falan güzel de bu limitler niye bu kadar az oluyo ya sonra hep aynı şey yoğun talep var limit bitmiş bir şey yok mu çözümü bu kadar kolay olmasa gerek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cizre'de yılanların dansı kameraya yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber

''Bitti'' denen transferde şoke eden gelişme! Abisi her şeyi yalanladı
Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi

Yanlış duymadınız! Maç oynanırken mücadeleye reklam arası verildi
Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı

Antep'te tarihi gün: 15 yıl önce kapanan konsolosluk yeniden açıldı

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın