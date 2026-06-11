Limit krizine Tanoğlu'dan hızlı müdahale

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenen Nefes Kredisi limitlerinin artırılması için girişim başlattı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında kentte faaliyet gösteren banka müdürleriyle gerçekleştirilen toplantıda, kredi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, Nefes Kredisi'ne yönelik başvuruların beklentilerin üzerinde gerçekleştiği ve mevcut limitlerin kısa sürede tükendiği belirtilirken, çok sayıda işletmenin finansman desteğinden yararlanamadığı ifade edildi.

Tanoğlu, üyelerden gelen talepleri banka müdürlerine ileterek, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni kaynakların oluşturulması ve Oda üyelerine özel kredi imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının ardından ETSO tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne başvuruda bulunularak Erzincan için ayrılan kredi limitlerinin artırılması, ikinci dilim Nefes Kredisi uygulamasının devreye alınması ve Odanın nakdi kaynaklarının ek kredi limiti olarak kullandırılabilmesine yönelik düzenleme yapılması talep edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanoğlu, üyelerden gelen her talebi yakından takip ettiklerini belirterek, "Nefes Kredisi konusunda yaşanan yoğun talep üzerine vakit kaybetmeden banka müdürlerimizle bir araya geldik. Ardından da konuyu Ankara'ya taşıyarak gerekli girişimleri başlattık." ifadelerini kullandı.

Tanoğlu, finansmana erişimin işletmeler açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Erzincan iş dünyasının ihtiyaç duyduğu her konuda girişimlerini sürdüreceklerini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı