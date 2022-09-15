Etiyopya Başbakanı Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi Ekonomi Haberleri Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi. Başbakan Ahmed, Cibuti'de düzenlenen Küresel İslami Finans Zirvesi'ne katıldı. Zirvede, Etiyopya'daki finans sektörünün iyileştirilmesine yönelik attığı adımlar nedeniyle Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi. Törende konuşan Başbakan Ahmed, ödülü almaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ekonomi Kaynak: AA / Gökhan Kavak Etiyopya Cibuti Ekonomi Haberler

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