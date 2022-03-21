Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam - Haberler

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Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.

Son dönemde artan enflasyonla birlikte birçok ürüne zam geliyor. Kırmız et ve tavuk ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı.

YÜZDE 48 ZAM GELDİ

Bu çerçevede Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının kilosu 62,5 liradan 92 liraya çıktı.

PİRZOLA 103 LİRADAN 152 LİRAYA ÇIKTI

Kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, pirzola 103 liradan 152 liraya yükseldi. Gövde tavuğun fiyatı 23,25 liradan 26,5 liraya çıktı.

Zamdan önceki fiyatlar ve zamlı fiyatlar şöyle:

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zamEski fiyatlar

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zamEski fiyatlar

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zamZamlı fiyatlar

Servet Uzun
Servet Uzun
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