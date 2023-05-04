Esnaf Kira ve Malzeme Fiyatlarındaki Artıştan Şikayetçi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Tezcan'ın ziyaret ettiği sanayi sitesinde oto kaporta boyacılığı yapan esnaf, geçen yıl bin lira olan dükkan kirasının şu anda 8 bin lira olduğunu belirterek kiralardaki ve kullandıkları malzemelerdeki fiyat artışlarından yakındı. Esnaf, "Fiyat listesi çıkarıyorum müşteriye nasıl söyleyeceğim utanıyorum. Yüzde 300 zam var, bizi yönetenlere sorarsanız, yüzde 60 zam var diye bizi kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ile Aydın 3'üncü Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Tezcan'ın dinlediği oto kaporta işleri yapan esnaf bir yıl içinde kullandıkları malzemelerdeki fiyat artışına dikkat çekti. Bir yıl önce 130 lira olan bir kutu boyanın bugün bin 200 liraya, macunun 100 liradan 280 liraya, zımparanın 2 liradan 12 liraya çıktığını ifade eden esnaf, geçen yıl bin lira olan dükkan kirasının ise şu anda 8 bin lira olduğunu dile getirdi. Esnaf, "Fiyat listesi çıkarıyorum müşteriye nasıl söyleyeceğim utanıyorum. Yüzde 300 zam var, bizi yönetenlere sorarsanız, yüzde 60 zam var diye bizi kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

Esnaf ziyaretini ardından, açıklamada yapan Tezcan, şunları kaydetti:

"Kaportacı, boyacı, döşemeci, marangoz kime giderseniz gidin bütün malzemelerde fiyatlar beş kat, altı kat, on kat artmış ama esnafın müşteriden istediği fiyatlar bu kadar yükselemiyor. Çünkü esnaf, 'Bu kadar isteyemiyoruz, istersek problem yaşıyoruz' diyor. Onun için bu dönemde esnafın özellikle bu maliyetler karşısında geçim sıkıntısı ile ilgili çok büyük sıkıntısı var. 14 Mayıs'tan sonra bu gördüğümüz meseleleri çözmek için iktidara geleceğiz. Önceki ziyaretlerimizde olduğu gibi sokakta vatandaş, dükkanında esnaf değişim istiyor. Türkiye'nin değişime hazır olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin geleceği açısından umut ve mutluluk verici bir gelişme."