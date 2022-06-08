"Eşme eriği"nde çiftçilerin hasat mesaisi başladı - Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı, halkın büyük kısmının meyvecilik yaptığı Eşme Mahallesi'nde erik hasadı başladı.

Önemli bir meyve üretim merkezi olan Sapanca Gölü'nün kuzey kıyısındaki Eşme'de 500 dolayında çiftçi, yaklaşık 2 ay boyunca erik toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Bahçede kasalara doldurularak traktörlerle D-100 kara yolunun kenarındaki mezat alanına indirilen ürünler, burada kamyonlara yüklendikten sonra ağırlıklı olarak İstanbul'daki satış noktalarına gönderiliyor.

İnce kabuklu, bol sulu ve şekerli olması dolayısıyla talep gören "Eşme eriği"ni üretici, kilogramı 10 ila 20 liradan satıyor.

Erik hasadından 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

"Bu yıl geçen senenin iki katı erik var"

Eşme Mahallesi muhtarı Selim Günay, AA muhabirine, son yıllarda bölgedeki erik üretiminin ayvayı geçtiğini söyledi.

Geçen yıl kötü hava şartları nedeniyle istedikleri mahsulü alamadıklarını dile getiren Günay, hava şartlarının elverişli olması sayesinde bu yıl geçen senenin iki katı erik olduğunu kaydetti.

Günay, hasadın kastarca eriğiyle başladığını, peşinden kara papaz, erken kasım ve ağustos papazının geleceğini anlatarak, "Mezat alanından büyük şehirlere her gün 100 ton erik gönderiyoruz. Haziran ayı boyunca bu şekilde devam eder ve kastarcanın bitmesiyle 30 tona düşer. Bu yıl erikte rekoltenin yaklaşık 3 bin 500 ton olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kastarca eriğinin ince kabuklu, bol sulu ve çok lezzetli olduğunu dile getiren Günay, bölgede yetişen meyvelerin kaliteli ve veriminin yüksek olmasında Sapanca Gölü'nden kaynaklanan mikroklima etkisinin büyük rolü olduğunu ifade etti.

"Eriğe talep yüksek"

Bölgede en fazla üretimi yapan Mazhar Aşkın da meyvecilikle geçimini sağladığını, toplam üretiminin yüzde 90'ını eriğin oluşturduğunu söyledi.

Mahallenin ayvasıyla meşhur olsa da artık erik üretiminin daha fazla olduğuna işaret eden Aşkın, insanların üretim maliyeti daha az ve kazancı yüksek olduğu için bu meyveye yöneldiğini anlattı.

Aşkın, eriğe talebin yüksek olduğunu belirterek, "Üreticiler mahsulü mezat alanına indiriyor. Burada satmayanlar İstanbul, İzmir'deki hallere gönderiyorlar." dedi.

Çiftçilerin genellikle toplama işini işçiyle yaptığını aktaran Aşkın "Saat 07.30-08.00 gibi 'Bismillah' deyip başlıyoruz, akşam 06.00'da paydos yapıyoruz. Kendi eriğimi İstanbul'a, hale gönderiyorum. Sezonda 40 ton civarı erik çıkarıyoruz. Günlük 1-1,5 ton erik topluyoruz." diye konuştu.

Aşkın, erik üretiminin zahmetli olduğundan bahsederek, ürünün tarladan doğrudan tüketiciye ulaştırılması halinde vatandaşın daha ucuza yiyebileceğini sözlerine ekledi.