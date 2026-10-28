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Eskişehir'in ihracatı Eylül'de yüzde 0,7 azaldı, ithalatı yüzde 2,4 arttı

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TÜİK'in 2026 Eylül dış ticaret istatistiklerine göre Eskişehir'in ihracatı 2025'in aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 166 milyon 438 bin dolar, ithalatı yüzde 2,4 artarak 136 milyon 316 bin dolar oldu. Türkiye genelinde ise Eylül'de ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 5,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2026 Eylül ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalarak 166 milyon 438 bin dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 2026 Eylül ayında 136 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3 ithalat yüzde 5,6 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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