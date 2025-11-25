Haberler

Eskişehir'in İhracatı Ekim'de 443,7 Milyon Dolar Oldu

Eskişehir'in İhracatı Ekim'de 443,7 Milyon Dolar Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ekim ayında 443,7 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı. Ocak-Ekim döneminde ise ihracatın geçen yıla göre %7,4 artış göstererek 3,95 milyar dolara ulaştığını belirtti. Kesikbaş, artan ithalatın dış ticaret açığını büyütme riskine dikkat çekti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların ekim ayında 443,7 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, "Ocak-Ekim döneminde ihracatımız geçen yıla göre yüzde 7,4 artarak 3,95 milyar dolar oldu. Eskişehir'in üreterek büyüme serüveni devam ediyor, sanayicimizin yanında durmalıyız" dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2025 Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 6,6 artışla 31,3 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 3,9 artışla 224,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6 artışla 299 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Bu başarıya katkı sağlayan tüm firmaları ve çalışanları içtenlikle kutluyorum"

Verileri değerlendiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in ihracattaki yükselişini kentin üretim iradesinin ve sanayicinin çabasının güçlü bir yansıması olarak nitelendirdi. Eskişehir'in aldığı her mesafenin bu şehrin alın teriyle, emeğiyle, inancıyla mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Kesikbaş, bu başarıya katkı sağlayan tüm firmaları ve çalışanları içtenlikle kutladı.

"Bu ivme, dış ticaret açığını büyütme riskini barındırıyor"

İhracattaki artış her ne kadar umut verici olsa da ithalatın hızlı bir şekilde yükselmesinin ülke ekonomisi açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten Başkan Kesikbaş, "İthalattaki bu ivme, dış ticaret açığını büyütme riskini barındırıyor. Bu konu ekonomik bir gösterge olmanın ötesinde, üretim maliyetlerinden yatırımların hızına kadar pek çok alanı etkileyen bir uyarı sinyalidir. Dış ticaret açığının büyümesi, ekonominin dış şoklara karşı daha hassas hale gelmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Üretim yapan sanayicimizin desteklenmesi geleceğimize yatırımdır"

İmalat sanayinin taşıdığı stratejik önemin altını çizen Başkan Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'i imalat sektörümüzden geliyor. Bu sektör güçlü kaldığı sürece şehir de ülke de güçlenir. Üretim yapan sanayicimizin desteklenmesi, yalnızca bir ekonomik tercih değil; geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Uygun maliyetli, uzun vadeli, öngörülebilir finansman imkanları olmadan üretimin sürdürülebilirliği tehlikeye girecektir. Yatırım ortamını daha elverişli hale getirmek, sanayicimize nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo

Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.