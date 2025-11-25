Eskişehir'in İhracatı Ekim'de 443,7 Milyon Dolar Oldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların ekim ayında 443,7 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, "Ocak-Ekim döneminde ihracatımız geçen yıla göre yüzde 7,4 artarak 3,95 milyar dolar oldu. Eskişehir'in üreterek büyüme serüveni devam ediyor, sanayicimizin yanında durmalıyız" dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2025 Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 6,6 artışla 31,3 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 3,9 artışla 224,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6 artışla 299 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Bu başarıya katkı sağlayan tüm firmaları ve çalışanları içtenlikle kutluyorum"

Verileri değerlendiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in ihracattaki yükselişini kentin üretim iradesinin ve sanayicinin çabasının güçlü bir yansıması olarak nitelendirdi. Eskişehir'in aldığı her mesafenin bu şehrin alın teriyle, emeğiyle, inancıyla mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Kesikbaş, bu başarıya katkı sağlayan tüm firmaları ve çalışanları içtenlikle kutladı.

"Bu ivme, dış ticaret açığını büyütme riskini barındırıyor"

İhracattaki artış her ne kadar umut verici olsa da ithalatın hızlı bir şekilde yükselmesinin ülke ekonomisi açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten Başkan Kesikbaş, "İthalattaki bu ivme, dış ticaret açığını büyütme riskini barındırıyor. Bu konu ekonomik bir gösterge olmanın ötesinde, üretim maliyetlerinden yatırımların hızına kadar pek çok alanı etkileyen bir uyarı sinyalidir. Dış ticaret açığının büyümesi, ekonominin dış şoklara karşı daha hassas hale gelmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Üretim yapan sanayicimizin desteklenmesi geleceğimize yatırımdır"

İmalat sanayinin taşıdığı stratejik önemin altını çizen Başkan Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'i imalat sektörümüzden geliyor. Bu sektör güçlü kaldığı sürece şehir de ülke de güçlenir. Üretim yapan sanayicimizin desteklenmesi, yalnızca bir ekonomik tercih değil; geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Uygun maliyetli, uzun vadeli, öngörülebilir finansman imkanları olmadan üretimin sürdürülebilirliği tehlikeye girecektir. Yatırım ortamını daha elverişli hale getirmek, sanayicimize nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR