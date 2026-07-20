Eskişehir ihracatta Türkiye ortalamasını aştı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, açıklanan ihracat rakamları ile ilgili olarak, " Eskişehir'in ülke ortalamasının üzerinde büyümesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi

Konuyla ilgili değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,96 artarak 387 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise yüzde 5,65 artışla 2,07 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Böylelikle ilk altı ayda 2 milyar dolar ihracat eşiğini aşan şehirler arasına girmeyi başardık. Türkiye ihracatının aynı dönemde yüzde 3,6 arttığı dikkate alındığında, Eskişehir'in ülke ortalamasının üzerinde büyümesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"Başarının mimarı sanayicilerimiz ve emekçilerimiz"

Haziran ayındaki güçlü performansın, Eskişehir sanayisinin üretim kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Bu başarı; fabrikalarında gece gündüz çalışan emekçilerimizin, tüm darboğazlara rağmen yatırım yapan sanayicilerimizin ve dünyanın dört bir yanında yeni pazarlar arayan ihracatçılarımızın ortak eseridir. Üreten, ihraç eden ve istihdam sağlayan her işletmemiz, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine umut taşımaktadır. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

"Türkiye'nin geleceğine değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Kesikbaş, sanayi sektörünün yüksek finansman maliyetleri, enerji ve girdi fiyatları, döviz kuru baskısı ile küresel talepteki belirsizliklere rağmen üretimini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Sanayicimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için uygun finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracat desteklerinin güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Sanayiye verilen her destek; daha fazla üretim, ihracat, istihdam ve toplumsal refah olarak ülkemize dönecektir. Eskişehir olarak çalışmaya, üretmeye ve Türkiye'nin geleceğine değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı