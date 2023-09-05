ESKİŞEHİR'deki Kömür Madeninde İşçiler Açlık Grevini Sonlandırdı

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesindeki kömür madeninde yer altında açlık grevi yapan işçiler, maden şirketinin tazminatların ödeneceğine ilişkin ödeme taahhüdü üzerine açlık grevini sonlandırarak oturma eylemine geçti. TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da işçileri ziyaret ederek, "Şirket temsilcileri 3 ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatlarını vereceklerini söyledi. Ayrıca ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacaklar" dedi.

Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'nde kömür madeni işçileri, 250 kişinin süresiz izne ayrıldığını, işten ayrılan arkadaşlarına da tazminat ödenmediğini öne sürerek geçen perşembe günü açlık grevine başladı. Kömür çıkarılan madende yer altına inen işçiler, haklarını alamadıkları sürece de eylemi sürdüreceklerini ifade etti. TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçileri grev yaptıkları madende ziyaret ederek görüşme yaptı. Şirketle yapılan görüşmelerin ardından tazminatların ödeneceğine ilişkin taahhüt verilmesiyle işçiler açlık grevini sonlandırdı. Madenden çıkan işçilere kumanya ve tatlı ikram edildi. İşçiler tüm haklarının karşılanması amacıyla mücadelelerini bu kez de 'oturma eylemine' dönüştürdü.

'BAKKAL PARA BEKLİYOR, EV SAHİBİ PARA BEKLİYOR, ÇOCUKLAR OKULA PARA BEKLİYOR'

Açlık grevinin 5'inci gününde olduğunu hatırlatan Atalay, "Biz buraya gazeteci arkadaşlarla beraber 1700 metre inerek sizin yanınıza geldik. Yerin altı da vatan üstü de ama sizler ekmek paranızı yerin altından çıkartıyorsunuz. Eskişehir Valisi, emniyet müdürü, eski bakan kim lazımsa yetkililerin tamamı ile bu süreci konuştuk. Burada iş vereni görme imkanım olmadı. Telefonla konuştuk, vekili de yanımda. Onlar, 'Beş aydır üretim yapmıyorum. Benim ruhsatımı vermiyorlar' diyorlar. Biz ruhsatı falan bilmeyiz. Bakkal para bekliyor, ev sahibi para bekliyor, çocuklar okula para bekliyor. Bizim evimize para götürmemiz lazım. Şirket temsilcileri 3 ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatlarını vereceklerini söyledi. Ayrıca ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacaklar" dedi.

6 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Madencilik şirketi de yazılı açıklama yaparak, çalışanların tazminatlarının 6 eşit taksit şeklinde ekim ayı itibariyle ödeneceğini duyurdu. Şirket açıklamasında, "Yunus Emre Termik Santrali için kömür üreteceğimiz ruhsat sahaları 9 aydır üzerimize devredilmemiştir. Şirketimiz bugüne kadar yaklaşık 9 ay boyunca ruhsatların devrinin gerçekleşeceği düşüncesiyle 270 yeraltı maden işçisini istihdam etmiştir. Gelinen aşamada, yeraltı kömür madeni işçilerinin istihdamını mümkün kılacak kömür sahalarının tarafımıza devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle zorunlu ücretsiz izin kullandırma gereği doğmuştur. Bu durum, sendika yöneticileri ile paylaşılmış, yeraltı maden işçilerinin ücretsiz izine zorunlu olarak ayrılacağı bilgisi verilmiştir. Çalışanların söz konusu tazminat alacaklarını da 6 eşit taksit şeklinde Ekim 2023 ayı itibariyle ödeneceği tarafımızca taahhüt edilmiştir. Ayrıca, işe devam etmek isteyen personele de yerüstü statüsünde santral işletmesinde görev verilebileceği de tebliğ edilmiştir" denildi.