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Eskişehir'de "Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" başladı

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Eskişehir'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ziyarete açıldı.

Eskişehir'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ziyarete açıldı.

TÜYAP ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) desteğiyle ETO TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, çok sayıda firma katıldı.

Fuarda traktör, biçerdöver, modern sulama sistemleri, tohum, hayvancılık ekipmanları ve zirai ilaçların yanı sıra tarım sektörüne yönelik çeşitli yeni teknoloji ve çözümler tanıtılıyor.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, fuarın çiftçilere ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diledi.

Kurdele kesiminin ardından Emiroğlu ve beraberindekiler fuardaki stantları gezerek ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
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