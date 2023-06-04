Eskişehir'de çiftçilere tarımsal eğitim verildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan 'Çiftçi ve Kentli Üreticilere Eğitim Hizmeti' protokolü çerçevesinde verilen zirai eğitimler, 'Tarımda İş Güvenliği' eğitimi ile tamamlandı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara yönelik, kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme, apiterapi, tarımsal gübreleme ve sulama, arıcılık, budama ve aşılama teknikleri, kent bahçeciliği, tıbbi aromatik bitkiler, kırsalda kadın ve genç, iyi tarım uygulamaları ve tarımda iş güvenliği konularında eğitimler verildi. Konusunda uzman eğitimciler tarafından, iş birliği protokolü kapsamında verilen toplam 12 eğitime 538 üretici katılırken; 'Tarımda İş Güvenliği' eğitimi ile süreç tamamlandı.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'daki kapanış programına; EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, eğitmenler, kent merkezi ve kırsal ilçelerden gelen çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.

Tarıma ve üretime destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en önemli sektörlerden biri olan tarım alanında çalışan çiftçilerimizin genel olarak kırsal alanda bulunmaları ve bu sebeple eğitime istedikleri şekilde ulaşamamaları, birçok ekonomik fırsatı kaçırmalarına ve teknolojik gelişmelerden mahrum kalmalarına sebep olmaktadır. Çiftçilerimiz hala atalarından, babalarından gördükleri ile tarımı devam ettirmektedirler. Ancak tarımda gelişimin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı tarım alanları bırakılması için çiftçilerin bilinçli olmaları ve bu bilinçle ekim ve uygulamalar yapmaları gerekmektedir. Bilinçlenmenin en doğru yöntemlerinden biri de eğitimdir. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimler ile yaptıkları işi daha iyi tanımalarını, üretim konusunda ne düzeyde olduklarını belirlemelerini ve eksik oldukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini, hak ettikleri değer ve önemi kazanmalarını, kentli üreticiler için kırsal kültürü ile kaynaşmalarını, hayatın her alanında üretime katılmalarını ve tarımla olan bağlarını kuvvetlendirmelerini sağlayarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Eğitimlere katılan tüm katılımcılara ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Büyükerşen; Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar'a teşekkür plaketi takdim ederken, Dr. Nihal Can Ağırbaş, Av. Adalet Sezer Özbunar, Dr. Basri Şanlı, Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Çağdaş, Ziraat Mühendisi Hakan Ekici, Dr. Demet Uygan, Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuzhan Ulucan, Su Ürünleri Mühendisi İsmail Kozanlıoğlu, Ziraat Mühendisi İsmail Dağtekin'e de teşekkür belgesi verdi.