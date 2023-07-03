Eski Usül Sapanlar İhracata Gönderiliyor

Adana'da geçmiş yıllarda çocuklar başta olmak üzere birçok köyde bulunan eski usul sapanlar, şimdi tek kalan ustasının elinden üretilerek ihracata gönderiliyor. Ahmet Yiğenoğlu tarafından üretilen sapanlar, Irak ve Afganistan gibi ülkeler için üretilerek ihracat ediliyor. Sapanların eskiden çok yaygın olduğunu ve avcılıkta kullanıldığını belirten Yiğenoğlu, zamanla tüfeklerin çıkmasıyla sapanların öneminin azaldığını söyledi.

Eski usül sapanlar ustasının elinden ihracaya gönderiliyor

Adana'da geçmiş yıllarda çocuklar başta olmak üzere bir çok köyde hemen hemen her evde bulunan kuş lastiği olarak bilinen eski usul sapanlar, şimdi tek kalan ustasının elinden üretilerek ihracata gönderiliyor

ADANA - Adana'da geçmiş yıllarda çocuklar başta olmak üzere bir çok köyde hemen hemen her evde bulunan kuş lastiği olarak bilinen eski usul sapanlar, şimdi tek kalan ustasının elinden üretilerek bazı orta doğu ülkelerine ihracata gönderiliyor.

Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesinde eski usul sapan üretimi yapan Ahmet Yiğenoğlu, geçmiş yıllarda kendisinin de kullandığı sapanları şimdi ihracata gönderilmesi için hazırlıyor. Irak ve Afganistan gibi ülkeler için üreten Yiğenoğlu, evde hem harçlığını çıkarıyor hem de geçmişten geleceğe aktarılan Sapan için üretimini çardağında sürdürüyor. Sapanların eskiden çok yaygın olduğunu ve avcılıkta çok fazla kullanıldığını aktaran Yiğenoğlu, zamanla tüfeklerin çıkması ve köyden kente göçlerin artması ile eskisi öneminin pek kalmadığını belirtti.

Sapan üreten Ahmet Yiğenoğlu" Zamanında biz bununla çok kuş avladık ama şimdiler tek saçma ve tek kırma tüfekler çıkınca lastik ile avlama bitti. Vakit geçirmek için sapan yapmayı seviyoruz. Sapanı yaparken dikkat edilecek bir önemli konu da sapana sırım dediğimiz lastiği sararken kopmasın diye öncesinde poşet bağlarız sonra sarmaya başlarız, yoksa ömrü kısa olur. 1960 yıllarında başladı. Bizde Balcı Ali Yiğenoğlu var abim olur o kuş lastiği satardı. Büyük caminin aşağı tarafında Hakkı diye bir arkadaşta olurdu. Onun lastiği sünger gibi uzardı. Kuşak lastiği derlerdi. En iyileri onlarda bulunurdu. Ali Yiğenoğlu abim yaz geldiği zaman Savruk yaylasına çıkardı oraya bütün köylerden gelirlerdi oraya gelenler sapanlarını da alırlardı, 1968'lerde yaygınlaşmaya başladı"dedi.

Artık bölgede kimsenin rağbet göstermediğine değinen Yiğenoğlu," Şimdi dış ülkeye ihracatını yapıyorlar bende burada malzemelerini hazırlıyor ve birleştiriyorum alıcısına teslim ediyorum, o da yurt dışında anlaştığı ülkelere ihracatını yapıyor. Eskisi gibi yapanlarda pek yok bizler yapıyoruz şimdilerde bunun yapanını arıyorlar bizler de bildiğimiz için yardımcı oluyoruz" dedi.

Sapan yapımına yardım eden Murat Ünal da," Meşin takma işlemini ben yapıyorum. Meşin sapanın taş koyulan bölümüdür. Taşı koyduktan sonra sapanı iyice çeker hedefi vurmaya çalışırsın" diye konuştu.