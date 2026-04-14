Eski OPEC Başkanı rüşvet suçlamalarını reddetti

Nijerya'nın eski Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ilk kadın başkanı Diezani Alison-Madueke, İngiltere'de hakkında açılan rüşvet davasında suçlamaları reddetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Alison-Madueke hakkında İngiltere'de açılan rüşvet davasında dün Londra'daki Southwark Crown mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Davada savcılık, Alison-Madueke'nin 2011-2015 yıllarında, petrol bakanı olarak görev yaptığı sırada kamu ihaleleri karşılığında çeşitli kişi ve şirketlerden "önemli mali ve diğer menfaatler" sağladığını öne sürdü.

Alison-Madueke'ye ilişkin olarak savcılık, İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Buckinghamshire bölgesinde lüks konutların kullanımına sunulduğunu, bu konutların yaklaşık 4,6 milyon sterlinlik tadilat giderlerinin karşılandığını ve 2 milyon sterlini aşan alışveriş harcamaları olduğunu belirtti.

Savcılık, Alison-Madueke'nin kullanımına sunulan şoförlü araçların ve özel jet seyahatlerinin de rüşvet kapsamında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Alison-Madueke verdiği ifadede "Hiçbir noktada bu kişilerden rüşvet istemedim, almadım ya da kabul etmedim." dedi.

Alison-Madueke, savunmasında resmi görevleri sırasında kendisi adına yapılan harcamaların Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) tarafından geri ödendiğini ve bu hizmetlerin görevini yerine getirmesi için sağlandığını ifade etti.

Bazı konutların resmi toplantılar için kullanıldığını belirten Alison-Madueke, şoförü tarafından kendisine ulaştırıldığı iddia edilen nakitten ise haberdar olmadığını ve parayla bir işinin olmadığını söyledi.

Öte yandan davada yargılanan petrol yöneticisi Olatimbo Ayinde hakkındaki rüşvet suçlamalarını, Alison-Madueke'nin kardeşi Doye Agama da rüşvet için komplo kurma suçlamasını reddetti.

Nijerya'nın eski Petrol Bakanı ve OPEC'in ilk kadın başkanı Diezani Alison-Madueke, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan döneminde petrol bakanı olarak görev yapmıştı.

Alison-Madueke'ye ait milyonlarca dolar değerindeki bazı mülklere, rüşvet gerekçesiyle 2017 yılında mahkeme kararıyla el konulmuştu.