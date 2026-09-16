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ESBAŞ Onursal Başkanı Mary Tuncer İzmir'de anıldı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül'de vefat Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) Onursal Başkanı Mary Tuncer (86) için İzmir'de anma tören düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül'de vefat Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) Onursal Başkanı Mary Tuncer (86) için İzmir'de anma tören düzenlendi.

ESBAŞ Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, Tuncer'in hayatını anlatan sunumla başladı.

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, törende yaptığı konuşmada, Mary Tuncer'in çok özel bir insan olduğunu belirterek, "Bence dünya iyi bir insanı kaybetti. Mary Hanım'ın bende bıraktığı çok iz var ama en çok bıraktığı iz sarsılmaz dirayetiydi. Mary Hanım, Kaya Bey'in bıraktığı ESBAŞ'a büyük bir cesaret ve özveriyle sahip çıktı. ESBAŞ'ın daha da büyümesi ve uzun yıllar varlığını sürdürmesini çok istedi. Bunun için çok çalıştı." dedi.

Mary Tuncer'in yaşamının son anına kadar ESBAŞ ile ilgilendiğini aktaran Güler, "Bu esere çok emek verdi. Tüm ESBAŞ'lılar olarak sistem ve değerleri korumaya, sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Buna söz veriyoruz." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise ESBAŞ'ı İzmir'e kazandırdığı için Tuncer çiftine teşekkür ederek, "ESBAŞ'ın dışında ikinci bir serbest bölgeyi de hayata geçirmek için çalışmalar yaptılar. Kaya Bey ve Mary Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anma törenine, Ege Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Murat Çelik, ABD İzmir Ticaret Müsteşarlığı Ticaret Ataşe Yardımcısı Naz Demirdöven de katıldı.

Kaynak: AA
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