Erzurumlu iş insanı Şadi Çıran, 'Peynirci Baba'nın 151. şubesini Erzurum'da açtı. Açılışa birçok davetli katıldı ve açılış kurdelesi kesildi. Milletvekili ve belediye başkanı, Şadi Çıran'a teşekkür etti. Şadi Çıran, doğal organik ürünleriyle halka hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erzurumlu Mandıra İşletmecisi Şadi Çıran, 'Peynirci Baba'nın 151. Şubesini Erzurum'da hizmete açtı.

Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Peynirci Baba Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Operasyonu Genel Müdürü Mehmet Keskin, Milliyetçi Harekat Patisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Meclis Üyesi Mehmet Akarsu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'Peynirci Baba'yı Erzurum'a kazandıran İş Adamı Şadi Çıran'a teşekkür etti.

Baba Necmi Çıran'nın mandıracılık hizmet kervanını yaklaşık 40 yıldır sürdüren iş insanı Şadi Çıran, tamamen doğal organik ürünleri ile kahvaltılık peynir, zeytin, reçel, bal, marmelat gibi ürünleri halkla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek,' Öncelikle hizmetlerimize ve yatırımlarımıza Erzurum'da devam edeceğiz. Ezine, Balıkesir Mihaliç ve sepet peyniri, Çerkez ve Abaza peyniri, Erzincan tulum, Van otlu, Diyarbakır örgü, Trabzon telli, Bolu kurut ve keş, Kars çeçili ve eski kaşarı, Trakya kaşarı ve beyaz peynirleri gibi daha birçok yöreye ait ürünleri üretildiği merkezlerden getirerek tüketiciye sunacağız. Peynirci Baba, işletmemizle Erzurum'a yeni bir damak tadı kazandırdık. Erzurum'umuza hayırlı, uğurlu olsun '

Geleneksel Türk damak lezzetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda halka ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Peynirci Baba Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Operasyon Genel Müdürü Mehmet Keskin, Peynirci Baba olarak gerek istihdam açısından gerekse ülke ekonomisine katkı açısından önemli bir misyonu da üstlendiklerini kaydederek, 'Peynirci Baba'nın Erzurum'da 151. Şubesini açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Keskin,' Peynirci Baba, Marmara Bölgesi'nde 3, Azerbaycan'da 13 üretim tesisle hizmet vermenin onurunu yaşıyoruz. Peynirci Baba'nın marka değerini her geçen gün yükseltmesinin en önemli sebeplerinden biri, tıpkı sektöre ilk adımını attığı gün olduğu gibi daima yenilikçi olarak kalması, kalite ve hijyene verdiği önem ve fiyat avantajıdır. Şadi Çıran beyin hizmete açtığı yeni şubesinde bu bölgenin de kahvaltılık ihtiyacını kaliteli ve uygun fiyat avantajıyla karşılayacağız. Şadi Çıran kardeşimize helalinden bol kazançlar diliyorum. Ülkemize, Erzurum şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZURUM