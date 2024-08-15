Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye İstatistik Kurumu'nu ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünü (TUİK) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Valim Çiftçi, TUİK Bölge Müdürü Mehmet Fatih Temuçin'den bir brifing aldı. Erzurum Valiliği tarafından ziyaret ile ilgili yapılan paylaşımda, "Brifing kapsamında, Tüketici Fiyat Endeksi Metodolojisi hakkında bilgi verildi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların genel düzeyinde zaman içinde meydana gelen değişimi ölçmektedir ve hedefi enflasyonun ölçülmesidir. Türkiye geneli için tahmin veren TÜFE'de 2024 yılında 81 ilin tamamı ve 227 ilçe kapsamında, 28 852 işyeri ve 5 246 konuttan (kira) 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay yaklaşık 608 594 fiyat derlenmektedir. Her ayın 3'ünde www.tuik.gov.tr adresinde açıklanan TÜFE bülteninde bulunan istatistiksel tablolar, tüm kullanıcılara açıktır." denildi.

Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve TSE Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan eşlik etti. - ERZURUM