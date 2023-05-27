Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Erzurum'un kalkınması, şehrin ve iş dünyasının sorunlarının çözümü için ETSO'nun yürüttüğü projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TOBB 'un 79. Genel Kurulu öncesi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Özakalın ziyarette, Erzurum'un kalkınması, şehrin ve iş dünyasının sorunlarının çözümü için ETSO'nun yürüttüğü projelerle ilgili TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Özakalın, Erzurum'un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması başta olmak üzere, 2. OSB alanının genişletilmesi ve İlin 2009 yılında olduğu gibi yeniden Mücavir İl Kapsamına alınması gibi Erzurum'u sanayileşme, üretim, istihdam ve ticaret anlamında bir üst seviyeye çıkaracak konularla ilgili görüşlerini paylaştı.

Başkan Özakalın ziyarette ayrıca, asrın felaketinin ardından Erzurum iş dünyası ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla toplanan 2 milyon 525 liranın, depremzede vatandaşlara kalıcı konut yapımı için TOBB öncülüğünde başlatılan, "El Verin, Ev Yapalım" kampanyasının hesabına aktarılacağını ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan TOBB'un 79. Genel Kurulu'nun iş dünyasına, Oda ve Borsalara ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise; Erzurum'un potansiyelleri göz önüne alındığında 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmayı hak ettiğini vurgulayarak, Genel Kurulun ardından yakın bir zamanda Erzurum'u ziyaret edeceğini ve ETSO'nun projeleri ve talepleriyle ilgili olarak şehrin iş dünyasıyla daha detaylı istişarelerde bulunacağını söyledi. - ERZURUM