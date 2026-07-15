Başkan Oral'dan bankacılara net mesaj; Hakan Oral: 'Zirai kredilerde bölgesel ekspertiz adaletsizliği bitsin'

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na katılarak, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi iş dünyasının finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunları ve çözüm beklentilerini ilgili bankaların genel müdürleri ile üst düzey yöneticilerine doğrudan aktardı.

HalkBank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zirai kredilerde uygulanan düşük ekspertiz değerlerinin üreticilerin finansmana erişimini önemli ölçüde zorlaştırdığını belirtti.

Başkan Oral konuşmasında "Sayın Ziraat Bankası Genel Müdürümüze arz etmek istiyorum. Şöyle ki; zirai kredilerde başkanın da bahsettiği bölgesel ekspertiz farkları çok fazla yaşanmakta. Sayın Genel Müdürüm, bizim Erzurum'da da Ardahan'da da Kars'ta da bir dönüm buğday üretilen tarla 100 liraysa, örnek veriyorum Konya'da 500 lira. Burada da ekspertiz değerleri düşük çıktığı için bizim ziraatçimiz krediye erişimi zorlanıyor. Burada Erdoğan Başkanım ve Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum, KGF kapsamına alındı. KGF kapsamında da lütfen talimat verirseniz Ziraat Bankası'na, bölgeler arası kullanılmış kredilerin farklılığını görmüş olacaksınız. Biz bölge müdürlüğümüzle de görüşüyoruz ama çok yol katedemedik. Sayın başkan proaktif vadelendirmeyi acil istiyoruz ve sicil affı istiyoruz, çok acil. Reel sektörü şöyle ifadelendireyim. Diyor ki bir şairimiz: "Tükendi nakdi ömrüm, dilde sermaye olan bir ah kaldı." Gerçekten bir ah kaldı. Reel sektörümüz darda. Ben herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun." dedi.

Oral, Erzurum, Ardahan ve Kars gibi önemli üretim merkezlerinde tarım arazilerinin diğer bölgelere kıyasla daha düşük değerlenmesinin üreticiler açısından mağduriyet oluşturduğunu ifade ederek, bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Erzurum'da yürütülen lisanslı depoculuk yatırımlarının sürdürülebilirliği için uygun koşullu Lisanslı Depoculuk Kredisi mekanizmasının oluşturulması gerektiğini dile getiren Oral, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin etkin uygulanması, proaktif kredi yapılandırma imkanlarının hayata geçirilmesi ve sicil affına yönelik düzenleme yapılması taleplerini de banka yöneticileriyle paylaştı.

Yüksek kredi faizleri, komisyonlar ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin reel sektör, KOBİ'ler, esnaf ve işletmeler üzerindeki yüküne dikkat çeken Başkan Oral, ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından ticari kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme kısıtlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve işletmeler lehine esnetilmesi gerektiğini de ifade etti.

Toplantıda, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından reel sektör ile finans sektörü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların hayata geçirilmesinin ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı